Lunedì 15 Aprile 2024, alle 10.50, uno degli eventi più attesi del panorama enogastronomico regionale prenderà vita presso lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta della masterclass organizzata dall’Associazione Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, che proporrà un viaggio sensoriale attraverso 12 vini caratteristici e autoctoni provenienti sia dal Libano che dal Friuli Venezia Giulia.

Italia e Libano si uniscono per lo sviluppo sostenibile

Questa degustazione rappresenta solo uno degli aspetti di un progetto di cooperazione di ampio respiro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Paese del Libano. Denominato “Twinning partnership for Sustainable SMEs Development in Lebanon”, il progetto vede la partecipazione di UNIDO ITPO Italy come partner esecutore, mentre l’Università degli Studi di Udine e la Holy Spirit University of Kaslik (Libano) sono partner progettuali.

Alla scoperta dei segreti della viticoltura libanese

La masterclass, presentata dalla delegata dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino FVG Elena Roppa e guidata dalla sommelier e giudice sensoriale Maria Teresa Gasparet, offrirà l’opportunità di approfondire alcuni aspetti della viticoltura libanese. Un focus particolare sarà riservato alla Valle del Bekaa, con attenzione alla varietà autoctona bianca dell’Obeidy e a diversi stili di vinificazione presenti nei vini rossi.

Un assaggio di due culture

Oltre ai sei vini provenienti dal Libano, selezionati da altrettante aziende, la masterclass metterà in evidenza anche sei vini di altrettante aziende vitivinicole friulane. Tra questi, spiccano varietà come il Friulano, la Malvasia, la Ribolla Gialla, il Refosco d.p.r., lo Schioppettino di Prepotto e il Pignolo. Un’occasione imperdibile per ottenere una panoramica ampia e dettagliata sui vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia.

Un’esperienza da non perdere

La partecipazione a questa straordinaria masterclass è resa possibile grazie anche al supporto logistico di ERSA FVG e Uni.Doc FVG. Tuttavia, i posti sono limitati, destinati esclusivamente agli operatori del settore. Chi desidera immergersi in un’esperienza enogastronomica unica nel suo genere non può permettersi di lasciarsi sfuggire questa occasione.

Per informazioni:

Associazione Nazionale Le Donne del Vino – delegazione Friuli Venezia Giulia

friuliveneziagiulia@ledonnedelvino.com

FB: donnedelvinofvg

Sito web nazionale: ledonnedelvino.com

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook