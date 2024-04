Atletica, al Memorial Todaro 16 medaglie per la Libertas Malignani

UDINE – Il Memorial Todaro di atletica leggera é tornato finalmente sulla pista di casa, consegnando all’Atletica Malignani Libertas Udine 16 medaglie a livello assoluto e ottimi auspici per la stagione estiva appena cominciata. C’è stato spazio anche per un emozionante podio per il già campione italiano nei 1.500 Matteo Spanu.

La gara del giavellotto, la più attesa vista l’intitolazione del meeting alla memoria Pietro Paolo Todaro, è stata ben onorata dalla presenza di Michele Fina che come da pronostico si è imposto con 68.20. Alle sue spalle lo sloveno Duriava Anze (64.92) e la vecchia gloria Carlo Sonego, classe 72 che vince la medaglia di bronzo con 61 metri. Ai piedi del podio Giacomo Medeossi del Malignani con 60.63.

Gaia Rattighieri sempre del Malignani si è imposta con 39.43 nella versione femminile della gara. Seconda Sofia Panzarin dell’atletica Vicentina mentre il bronzo è andato all’atleta di casa Anna Pecoraro.Nella mattinata la gara di martello ha visto la vittoria del vicentino Catalin Bodean con un ragguardevole 64.66. I due lanciatori del Malignani Davide Vattolo e Alessandro Feruglio arrivano rispettivamente secondo e terzo con 60.65 e 58.88. Nella gara femminile vittoria di Martina Rebellato della Pro Patria Milano con 49.53. Terza Francesca Monai del Malignani con il personale di 43 metri.

Più che confortante l’esordio stagionale del decathleta Alberto Nonino che si aggiudica i 110 ostacoli con 15.05 e arriva secondo nel salto con l’asta con 4.55. Il 4 e 5 l’azzurro sarà a Maribor per la prima gara internazionale. Sempre del Malignani Simone Coren guadagna l’argento nei 110 con 15.15.

Il talento della Trieste Atletica Léo Domenis si è imposto nei 100 piani con 10.85. Nella stessa lunghezza l’allievo del Malignani Simone Feruglio é arrivato quinto, con il personale di 11.25 che gli vale il pass con la rappresentativa regionale a Brescia il 1 di maggio. Nella gara femminile Valentina Lucchese della Friulintagli si prende l’oro con 12.21 seguita dalla neo portacolori del Malignani Margherita Petrussa seconda con 12.29. Arriva terzo invece Andrea Chiarvesio nei 400 piani vinti da Filippo Cibin dell’Assindustria Padova. Nella competizione femminile vince Beatrice Vattolo con 57.59 mentre terza arriva la compagna di squadra Carlotta De Caro con 59.09.

Nel mezzofondo Francesca Gariup fa suoi i 1500 femminili con 4’42’23, esattamente come il compagno di squadra Matteo Spanu che davanti al pubblico di casa ha voluto correre una gara sulla sua distanza (4’08”05), battendo di un soffio il compagno Agostino Nicosia. Ottimo debutto anche per la multiplista Linda Virgilio che nel lungo arriva seconda con 5.51, alle spalle della trevigiana Eleonora Filiputti (5.60).

