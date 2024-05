Corrado Premuda, figura di spicco nel panorama dell’insegnamento e del giornalismo locale, è stato oggi onorato con l’intitolazione del Laboratorio Bar presso la sede Ial Fvg di Trieste. L’evento, fortemente voluto e accolto con commozione dalla comunità scolastica, è stato un tributo al ricordo e all’eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita all’educazione e alla promozione della cultura.

Un ponte verso la conoscenza

Corrado Premuda è stato descritto come un insegnante appassionato e innovativo, il cui impegno era rivolto a rendere la parola scritta un veicolo di conoscenza e ispirazione per i suoi studenti. Anna Gandini, coordinatrice regionale della Scuola Alberghiera dello Ial Fvg, ha sottolineato il suo ruolo di ponte verso la conoscenza, incoraggiando gli allievi a costruire ponti propri per affrontare il mondo con consapevolezza.

Un’amicizia che va oltre la didattica

Durante la cerimonia di intitolazione, sono intervenuti numerosi rappresentanti dell’Ial Fvg e familiari di Corrado Premuda, tra cui il fratello Massimo e il collega Roberto Icolari. Luciano Bordin, presidente dello Ial Fvg, ha enfatizzato il rapporto di collaborazione duraturo e significativo che Premuda ha instaurato con l’ente di formazione, evidenziando il suo contributo alla sperimentazione didattica e alla vitalità culturale del territorio.

Un omaggio alla sua creatività e passione

Il Laboratorio Bar, ora intitolato a Corrado Premuda, rappresenta un luogo simbolico all’interno della scuola, dove gli studenti potranno continuare a sentirsi ispirati dalla creatività e dalla passione per l’apprendimento che l’insegnante ha instillato. Anna Gandini ha ricordato come Premuda abbracciasse le nuove tendenze e modalità espressive, utilizzando anche il rap e il trap come strumenti didattici alternativi.

Un legame che continua

La cerimonia di intitolazione ha anche segnato l’avvio della seconda edizione del concorso “Per Essi”, promosso dall’associazione Triestebookfest in collaborazione con il festival letterario cui Premuda teneva particolarmente. Angela Del Prete, vicepresidente dell’associazione, ha annunciato il tema di quest’anno, invitando giovani studenti a riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso diversi linguaggi artistici.

Un’eredità da preservare

La memoria di Corrado Premuda continua a vivere attraverso iniziative come l’intitolazione del Laboratorio Bar e il concorso “Per Essi”. Questi mirano a mantenere viva la sua passione per l’insegnamento e la sua sensibilità verso le sfide del mondo contemporaneo. La sua visione innovativa e il suo impegno sociale e culturale resteranno un faro per le future generazioni di studenti e educatori nella provincia di Trieste.