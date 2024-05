La 36a giornata della Serie A ha portato sorrisi e speranze per l’Udinese, che sembra finalmente trarre beneficio dalla guida di Cannavaro. Dopo diverse giornate trascorse nelle ultime tre posizioni in classifica, i friulani hanno ottenuto una vittoria fondamentale contro il Lecce, uscendo così dalla zona retrocessione.

Il trionfo al Via del Mare

L’Udinese ha conquistato tre punti preziosi nel posticipo del lunedì, superando il Lecce nel suo stesso terreno, il Via del Mare. Il 2-0 non solo segna la prima vittoria in Serie A per l’allenatore Cannavaro, ma significa anche una svolta significativa per la squadra, che esce dalla difficile situazione di classifica in cui si trovava. Nonostante le assenze di giocatori chiave come Banda, Sansone e Piccoli, la squadra di Gotti ha dimostrato determinazione e concentrazione, giocando con la mente sgombra e festeggiando la salvezza “dal divano”, grazie ai risultati degli altri incontri.

Un inizio complicato

La partita ha visto il Lecce cercare di imporsi inizialmente, ma è stata l’Udinese a prendere il controllo del gioco. Sfruttando la tecnica di Samardzic e la velocità di Success, i friulani hanno messo sotto pressione la difesa avversaria, sfiorando più volte il gol, incluso un colpo sulla traversa da parte del nigeriano. Il momento decisivo è arrivato al 36′, quando il cross di Payero è stato perfettamente incornato da Lorenzo Lucca, sbloccando il punteggio e aprendo la strada alla vittoria.

La resistenza del Lecce

Nella ripresa, il Lecce ha confermato le proprie difficoltà nel costruire azioni offensive efficaci. Nonostante qualche timido tentativo, la squadra non è mai riuscita a mettere seriamente in pericolo la difesa avversaria. Anche i cambi apportati da Gotti non hanno prodotto il risultato sperato, con l’Udinese che ha saputo gestire bene il vantaggio.

Il finale della partita ha visto l’Udinese raddoppiare il vantaggio grazie a Samardzic, che ha capitalizzato su un tiro respinto dal portiere avversario. Questo gol ha sancito definitivamente il successo dei friulani, che hanno sfruttato al meglio ogni occasione da rete.

La classifica e le speranze per il futuro

Con questa vittoria, l’Udinese sale a quota 33 punti, agganciando il Cagliari e lasciando alle spalle le ultime tre posizioni in classifica. A un solo punto di distanza da Frosinone ed Empoli, terzultime in classifica, i friulani guardano con ottimismo al futuro, consapevoli che ogni punto conquistato ora potrebbe essere fondamentale per la permanenza in Serie A.

