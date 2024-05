Udin&Jazz 2024: una festa di note e cultura

UDINE – Il festival internazionale Udin&Jazz si appresta a tingersi dei colori vibranti della musica per la sua 34a edizione, presentata oggi nella suggestiva cornice della città di Udine. Un evento atteso e acclamato, che promette di confermare e superare i livelli di eccellenza che lo hanno posizionato tra le principali manifestazioni musicali jazz non solo in Italia, ma anche in Europa. (prenota il ticket qui)

“Walking on the Blues”: tema e direzione artistica

Il tema scelto per l’edizione 2024, “Walking on the Blues”,, rivela una profonda intenzione di esplorare le sfumature più autentiche e viscerali della musica. Con la guida esperta del direttore artistico Giancarlo Velliscig, il festival si propone di condurre il pubblico lungo sentieri emozionali, alla scoperta delle radici del jazz e del blues, abbracciando al contempo nuove fonti di ispirazione e sperimentazione.

Una lineup di eccellenza

Il calendario del festival è un vero e proprio mosaico di talento e diversità. Nomi di spicco come Gary Clark Jr., la cui fama si estende ben oltre i confini del Texas, promettono serate indimenticabili sul palco del Castello di Udine. L’eclettismo di Clark Jr., che spazia con disinvoltura dal blues al jazz, dal soul al country, renderà la sua performance una tappa imperdibile per gli appassionati di musica di ogni genere.

Solidarietà e impegno sociale

Ma Udin&Jazz non è solo una celebrazione della musica, è anche un momento di impegno sociale e solidarietà. Eventi come “Udin&Jazz for Gaza”, che uniscono la passione per la musica alla volontà di sostenere cause importanti, confermano l’importanza che il festival attribuisce ai valori di solidarietà e giustizia sociale, trasformando ogni nota suonata in un gesto di solidarietà.

Dalla black music al tributo alla grande Nina Simone

Un momento di particolare intensità sarà l’omaggio alla leggenda Nina Simone. Il progetto “My Name is Nina” offre uno spaccato emozionante e coinvolgente della sua vasta eredità musicale, trasportando il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni e le visioni di una delle voci più potenti e significative della storia della musica.

Incontri culturali e approfondimenti

Il festival non si esaurisce nelle esibizioni musicali, ma offre anche spazi di riflessione e dialogo. Dagli incontri alla Libreria Cluf, che approfondiscono il ritratto di figure iconiche come Nina Simone, ai dibattiti che esplorano le radici del blues e del jazz, Udin&Jazz si presenta come un’esperienza culturale completa, capace di coinvolgere e stimolare il pubblico in ogni suo aspetto.

Una settimana indimenticabile di jazz e blues

Con un programma così variegato e ricco di spunti, Udin&Jazz 2024 si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica e cultura. Dall’8 al 14 luglio, la città di Udine si trasformerà nella capitale del jazz e del blues, accogliendo artisti di fama internazionale e offrendo al pubblico un viaggio attraverso le emozioni e le sonorità che rendono queste forme musicali così uniche e avvincenti.

