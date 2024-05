Best Wine Stars 2024: il Consorzio Doc Friuli in prima linea

Il Consorzio Doc Friuli parteciperà al Best Wine Stars, il rinomato festival dedicato a vini e distillati, giunto alla sua quinta edizione presso il Palazzo del Ghiaccio a Milano, in zona Porta Vittoria. L’evento si terrà dal 18 al 20 maggio e vedrà la partecipazione di oltre 250 aziende provenienti da tutto il mondo.

Un evento di rilievo per il settore enogastronomico

Best Wine Stars attira appassionati, professionisti del settore Horeca e la stampa specializzata, offrendo un ricco programma di incontri, degustazioni guidate e talk show. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche delle aziende partecipanti, mettendo in risalto la qualità dei loro prodotti.

La masterclass del “Consorzio Doc Friuli”

Domenica 19 maggio alle 12.30 si terrà la masterclass intitolata “Consorzio Doc Friuli – Più Che Un Vino: Alla scoperta di un territorio ricco di storia e cultura attraverso il calice”. Durante questa sessione, i partecipanti potranno degustare una selezione di etichette DOC Friuli, tra cui Ribolla gialla spumante Brut metodo charmat e metodo classico, Friulano, Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.

Relatrici di prestigio

Alla masterclass interverranno Adua Villa, winewriter e sommelier, e Valentina Vercelli, giornalista per La Cucina Italiana, Condé Nast Traveller, Slowine e Civiltà del Bere. Le esperte guideranno i partecipanti nella scoperta dei vini friulani, illustrando le caratteristiche che li rendono unici.

La voce del presidente Stefano Trinco

Stefano Trinco, Presidente del Consorzio Doc Friuli, condividerà la sua esperienza, raccontando la storia e le tradizioni enologiche del Friuli Venezia Giulia attraverso l’assaggio di alcuni dei suoi vini più rappresentativi. Tra questi, la Ribolla gialla, anche nella versione spumante, il Friulano, uno dei vitigni autoctoni più rilevanti, l’internazionale Sauvignon, e il Refosco dal peduncolo rosso, considerato il re dei vini rossi friulani.

Un’esperienza imperdibile di degustazione

La masterclass offre un’opportunità unica di approfondire la conoscenza dei vini friulani e del loro territorio d’origine. La registrazione è obbligatoria, garantendo un’esperienza esclusiva e di alta qualità per tutti i partecipanti.

Un appuntamento da segnare in agenda

Il Best Wine Stars a Milano si prospetta come un evento di grande importanza nel panorama enogastronomico, permettendo di esplorare e apprezzare le eccellenze vinicole italiane e internazionali. Il Consorzio Doc Friuli, con la sua masterclass, si prepara a essere uno dei protagonisti principali di questa edizione, mettendo in luce la ricchezza e la varietà dei suoi vini.

Per ulteriori dettagli e per iscriversi alla masterclass, visitare il sito ufficiale dell’evento qui.

