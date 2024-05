Diversimili: il festival della biodiversità pronto ad illuminare Udine

UDINE – Il Festival della Biodiversità, organizzato dall’associazione udinese Kaleidoscienza, si appresta a celebrare la sua quarta edizione, con un invito aperto a tutti gli appassionati di scienza e natura. Dal 24 al 26 maggio, più di 16 appuntamenti gratuiti animeranno la città di Udine, trasformandola in un vivace crocevia di conoscenza e divertimento per tutta la famiglia.

Un’esperienza multisensoriale

La tre giorni del festival mira a coniugare approfondimento, formazione e intrattenimento in un’unica esperienza coinvolgente, adatta a un pubblico di tutte le età. L’obiettivo è chiaro: promuovere la consapevolezza ambientale e l’amore per la biodiversità attraverso modalità creative e ludiche.

Un programma variegato per tutti i gusti

Il programma di Diversimili spazia dalle mostre scientifiche alla performance teatrale, dalle esplorazioni guidate alla musica ambientale. Tra gli eventi in programma, spiccano la Dinomostra, un’affascinante esposizione dei dinosauri creata da bambini con la supervisione di esperti, e la coinvolgente performance teatrale “Lettere dal Mare”, che narra i cambiamenti climatici attraverso il dialogo tra due acque sorelle.

Una delle proposte più intriganti è l’esplorazione guidata “Foreste elettriche”, un viaggio sonoro nel paesaggio elettromagnetico della città, condotto dal duo di ricerca musicale Impero della luce. Un’occasione unica per percepire la città con occhi e orecchie diverse, in un’esperienza che fonde arte e scienza in modo suggestivo.

Un invito alla partecipazione attiva

La presidente di Kaleidoscienza, Giada Rossi, sottolinea l’importanza di coinvolgere le persone attraverso interazione, gioco e curiosità. Il festival si propone di stimolare il dibattito e la riflessione su temi cruciali per il futuro del pianeta, avvicinando grandi e piccoli al mondo affascinante della scienza in modo informale e coinvolgente.

Celebrare la biodiversità e il gioco

Coincidendo con due importanti ricorrenze, il Festival offre un’opportunità unica per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità il 22 maggio e la Giornata Mondiale del Gioco il 25 maggio. Un’occasione per riflettere sull’importanza della diversità biologica e del gioco nella nostra vita quotidiana.

Come partecipare

Per coloro che desiderano partecipare a questo straordinario evento, è possibile consultare il programma completo e effettuare le prenotazioni sul sito ufficiale del festival: www.diversimili.it.

Un progetto di successo

Diversimili è un progetto dell’Associazione Kaleidoscienza, realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al Patrocinio del Comune di Udine e di Citizen Science Italia ETS. Un’occasione unica per unire scienza, arte e divertimento nella cornice suggestiva della città di Udine.

