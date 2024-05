Il prossimo sabato 25 maggio, il suggestivo Castello di San Giusto a Trieste sarà il palcoscenico di uno degli eventi vitivinicoli più attesi dell’anno: l’Amber Wine Festival. Giunto alla sua terza edizione, questo prestigioso appuntamento, promosso dalla ForevenTS in collaborazione con il Comune di Trieste, punta a consolidarsi come il principale evento internazionale dedicato ai vini bianchi macerati.

L’essenza dell’Amber Wine

L’Amber Wine Festival celebra un tipo di vino particolare, ottenuto attraverso la macerazione prolungata del mosto sulle bucce, che dona al vino il suo caratteristico colore ambrato dai riflessi dorati. Questo metodo, radicato nelle tradizioni del Collio, del Carso, della Valle del Vipacco e dell’Istria, è rinomato per produrre vini di grande corposità, eleganza e complessità. I produttori di queste regioni sono riconosciuti a livello mondiale per l’eccellenza dei loro vini, che stanno conquistando sempre più appassionati.

Una filosofia di produzione ecologica

L’evento di quest’anno mette in risalto non solo la qualità dei vini, ma anche l’importanza di una produzione ecologica e naturale. I viticoltori partecipanti, spesso piccole aziende familiari, si impegnano a produrre vini puri, anche a costo di affrontare vendemmie scarse e produzioni limitate. Questa dedizione garantisce la purezza e la qualità dei loro prodotti, rendendoli unici e preziosi.

Un programma ricco di esperienze

Il festival si aprirà ufficialmente con una cerimonia di inaugurazione alle ore 12.00 nel Cortile delle Milizie, alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Le degustazioni inizieranno alle ore 13.00 e proseguiranno fino alle 19.00, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare i vini di 40 rinomati produttori provenienti da Italia, Slovenia, Croazia e Austria.

Organic anarchy: un viaggio sensoriale

Un elemento distintivo dell’Amber Wine Festival 2024 sarà l’iniziativa Organic Anarchy Cirkus, che propone un viaggio sensoriale attraverso la vite. Questa esperienza innovativa esplorerà l’utilizzo della pianta della vite in modo sostenibile, presentando prodotti come tè fermentato dalle foglie di vite, grappa, e pane con fecce di vino. I visitatori potranno partecipare a degustazioni e apprendere di più sulla filosofia di produzione attraverso immagini e spiegazioni dettagliate.

Un progetto ambizioso: Il San Giusto del Gusto

L’Amber Wine Festival è solo il primo di una serie di eventi esclusivi del progetto “Il San Giusto del Gusto”, che proseguirà con tre appuntamenti: “Bolle Naturali” il 24 agosto, “Gin Gin” il 7 settembre, e “Birrart” il 21 settembre. Questi eventi, dedicati rispettivamente ai vini spumantizzati, ai gin artigianali e alle birre artigianali, offriranno ulteriori occasioni per scoprire e apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un pomeriggio regale al castello di San Giusto

Oltre alle degustazioni, i partecipanti potranno godere della splendida vista sul golfo e sulla città di Trieste, che aggiungerà un tocco magico all’esperienza. La presenza di specialità culinarie del territorio completerà l’offerta, rendendo il pomeriggio del 25 maggio un’occasione imperdibile per gli appassionati di vino e gastronomia.

L’Amber Wine Festival 2024 si preannuncia come un evento straordinario, capace di unire la tradizione vitivinicola con l’innovazione ecologica. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo dei vini bianchi macerati e scoprire nuove e affascinanti esperienze gustative. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito www.amberwinefestival.com e il profilo Facebook dell’Amber Wine Festival. Non mancate

