Appalti pubblici, Confcooperative Fvg promuove le nuove regole

La Confcooperative Fvg si pronuncia con fermezza sull’importanza di promuovere le nuove regole relative agli appalti pubblici. L’organizzazione sottolinea il positivo riferimento ai contratti collettivi più rappresentativi, ma evidenzia la necessità di una revisione dei prezzi degli appalti.

Oltre 5,6 miliardi di euro aggiudicati nel 2023

Lo scorso anno in Friuli VG, sono state effettuate 145.978 procedure di appalto per lavori, servizi o forniture alle pubbliche amministrazioni, per un totale di oltre 5,6 miliardi di euro. Questi dati, diffusi dall’Anac, mettono in luce l’importanza economica degli appalti pubblici.

Punto sul nuovo codice dei contratti pubblici

Il convegno promosso da Confcooperative Fvg e dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Udine, previsto per il 23 maggio a Villa Manin di Passariano, offre l’opportunità di fare il punto a un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto significative innovazioni nel sistema degli appalti pubblici, con impatti rilevanti per le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione. Questo sottolinea il presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz.

Tutela dei lavoratori e competitività delle imprese

L’inserimento nel nuovo Codice degli appalti del legame tra gare pubbliche e contratti collettivi di lavoro rappresentativi è stato accolto con interesse da parte di Confcooperative. Questa scelta favorisce la difesa dei salari dei lavoratori e il potere di acquisto delle famiglie, oltre a spingere le imprese a competere su aspetti quali innovazione e qualità dei prodotti e servizi.

Confcooperative sottolinea l’importanza che le Pubbliche Amministrazioni applichino pienamente le previsioni del Codice, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi degli appalti agli aumenti dei contratti di lavoro. Questo aspetto è cruciale per tutelare le professionalità operanti in vari settori pubblici.

