Parco delle Sculture: tra natura e tecnologia a Claut

In Valcellina, il paese di Claut si prepara a stupire i visitatori con una novità che unisce arte, natura e divertimento: il Parco delle Sculture. Dieci artisti locali hanno trasformato il sentiero ad anello che circonda il paese in un vero e proprio museo all’aperto, arricchendo il paesaggio con opere d’arte uniche e suggestive.

Un viaggio tra tecniche e materiali diversi

Le tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere sono variegate, spaziando dal fieno al tessuto, passando per legno, metallo, murales e illustrazioni. Questa varietà conferisce al percorso un fascino particolare, dove ogni installazione ha la propria personalità e si integra armoniosamente con l’ambiente circostante.

La scoperta attraverso Clapp

Centrale nell’esperienza del Parco delle Sculture è l’applicazione mobile “Clapp“, che rende l’esperienza interattiva e coinvolgente. Grazie a Clapp, i visitatori possono non solo ammirare le opere d’arte, ma anche scoprire informazioni dettagliate sull’artista e sull’opera. Inoltre, attraverso un gioco a tema, possono approfondire le loro conoscenze sulla natura circostante, interagendo virtualmente con gli animali che popolano il territorio.

Artisti e natura

I dieci artisti coinvolti nel progetto hanno dato vita a opere uniche e suggestive, che si integrano perfettamente con il paesaggio circostante. Da Davide Ivan a Giulio Masieri, ognuno ha portato il proprio stile e la propria visione artistica, arricchendo il percorso con opere che spaziano dal figurativo all’astratto, dal giocoso al contemplativo.

Un progetto di successo

L’iniziativa, ideata dall’amministrazione comunale di Claut con l’obiettivo di arricchire l’offerta turistica e didattica del territorio, ha ricevuto il sostegno economico della Regione e il coordinamento di Montagna Leader. Grazie a questa collaborazione, il Parco delle Sculture è diventato una realtà concreta, pronta ad accogliere visitatori di tutte le età.

Un invito alla scoperta

Il sindaco di Claut, Gionata Sturam, ha espresso la propria soddisfazione per l’inaugurazione del Parco delle Sculture, sottolineando l’importanza di questa nuova attrazione per il paese. Invita tutti a partecipare all’apertura ufficiale del Parco il 31 maggio, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. L’estate a Claut si prospetta quindi ricca di eventi e di sorprese, con il Parco delle Sculture a fare da protagonista assoluto.

