UDINE – Nella recente seduta della Giunta Comunale, sono stati approvati ampliamenti significativi al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Bersaglio. Questa strada, cruciale per la vita cittadina, sarà sottoposta a una completa riorganizzazione per garantire l’accessibilità universale e migliorare la viabilità complessiva. Undici nuovi parcheggi saranno inseriti lungo il percorso, rendendo la zona non solo più accessibile ma anche più funzionale.

Sicurezza e accessibilità in primo piano

L’obiettivo principale del progetto è quello di rendere pienamente accessibili entrambi i marciapiedi di via Bersaglio. Rispetto al progetto precedente, si interverrà su tutta la via, ampliando gli spazi pedonali dove necessario per garantire la sicurezza e migliorare la percorribilità. In molti tratti, i marciapiedi attuali non offrono abbastanza spazio per il transito delle persone con disabilità o difficoltà motorie. Saranno quindi realizzati allargamenti e restringimenti strategici, con l’inserimento di nuovi stalli nelle zone interessate.

Estensione dell’accessibilità

L’intervento non si limiterà alla sola via Bersaglio ma si estenderà anche all’incrocio con via Pracchiuso e fino a via Caneva. Qui, si garantirà la fruibilità della fermata di trasporto pubblico, con l’ampliamento dei marciapiedi per consentire la salita e la discesa in sicurezza delle persone con difficoltà motorie. Grazie all’ottimizzazione degli spazi di accostamento degli autobus, saranno inoltre creati nuovi stalli per la sosta.

Maggiore investimento per maggiore accessibilità

Le modifiche approvate in giunta comporteranno un incremento di 100 mila euro rispetto al computo precedente, portando il totale dei lavori a 1 milione e 600 mila euro. Questo maggior investimento testimonia l’impegno dell’amministrazione nell’assicurare una maggiore accessibilità e sicurezza per tutti i cittadini.

Continuità del progetto

Oltre alle modifiche su via Bersaglio, il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche rimane invariato rispetto alle precedenti deliberazioni. Importanti interventi sono previsti nel centro storico, in particolare in via Zanon e piazza del Patriarcato.

Tutti gli interventi sono programmati per iniziare indicativamente durante l’estate, approfittando dei periodi con minor traffico veicolare. La chiusura delle scuole e degli uffici agevolerà l’operatività dei lavori, consentendo un intervento più efficiente e sicuro per tutti.

Ottimizzazione in Via Zanon e Piazza del Patriarcato

In via Zanon, sarà realizzato un adeguamento del marciapiede lungo tutta la via, mentre su piazza del Patriarcato si lavorerà per diminuire la lunghezza dei passaggi pedonali e aumentare lo spazio di sicurezza sui marciapiedi. Questi interventi mirano a garantire una maggiore accessibilità e sicurezza per i cittadini, migliorando la qualità della vita urbana.

Questi interventi rappresentano un passo significativo verso una città più inclusiva e accessibile per tutti i suoi cittadini. L’impegno dell’amministrazione nel garantire spazi sicuri e accessibili riflette una visione di città moderna e attenta alle esigenze di tutti i suoi abitanti.

