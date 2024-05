Frosinone-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Serie A si prepara ad un altro entusiasmante capitolo con il match tra Frosinone e Udinese, valido per la 38ª giornata della stagione 2023/24. La partita si giocherà domenica 26 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Stirpe di Frosinone. Le due squadre si trovano in una situazione di equilibrio perfetto nelle sfide precedenti in casa dei ciociari, promettendo un incontro avvincente.

Storia dei confronti diretti

Nel passato, gli scontri tra Frosinone e Udinese hanno visto un perfetto bilanciamento. I gialloblù hanno ottenuto una vittoria il 6 marzo 2016, con un 2-0 guidato da Roberto Stellone. Tre anni dopo, il 12 maggio 2019, i friulani hanno risposto con un 3-1 sotto la guida di Igor Tudor. L’Udinese ha mantenuto una buona performance nelle ultime cinque sfide contro il Frosinone in Serie A, rimanendo imbattuta in quattro di esse (2 vittorie e 2 pareggi). L’unico successo dei ciociari risale al 2016.

Il match d’andata di questa stagione è terminato con un pareggio senza reti (0-0), mantenendo la tradizione che nelle cinque sfide tra le due squadre non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato. Questo dettaglio aggiunge ulteriore incertezza e fascino alla prossima partita.

Probabili Formazioni

Frosinone (3-4-3)

Portiere : Cerofolini

: Cerofolini Difensori : Lirola, Okoli, Romagnoli

: Lirola, Okoli, Romagnoli Centrocampisti : Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri

: Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri Attaccanti : Soulé, Cheddira, Harroui

: Soulé, Cheddira, Harroui Allenatore: Di Francesco

Udinese (3-5-2)

Portiere : Okoye

: Okoye Difensori : Perez, Bijol, Kristensen

: Perez, Bijol, Kristensen Centrocampisti : Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara

: Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara Attaccanti : Pereyra, Lucca

: Pereyra, Lucca Allenatore: Cannavaro

Assenti e squalificati

Per questa partita, il Frosinone non ha squalificati, ma dovrà fare a meno di Bonifazi, Lusuardi, e Turati. Anche l’Udinese non presenta squalificati, ma dovrà affrontare diverse assenze: Deulofeu, Ebosse, Lovric, Silvestri, Success, e Thauvin sono indisponibili.

Dove vedere Frosinone-Udinese

Il match sarà trasmesso in diretta sia su SKY che su DAZN. Il collegamento inizierà a partire dalle ore 20:30, per permettere ai tifosi di non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante sfida.

