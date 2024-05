L’Amministrazione comunale di Trieste ha dato il benvenuto a una trentina di studenti provenienti da diversi Paesi europei, partecipanti alla dodicesima edizione della Spring School. L’evento, co-organizzato dal Comune di Trieste e dall’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA), si è svolto nella prestigiosa Sala del Consiglio Comunale.

Un evento unico in Italia

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Clinica offerto dall’Università di Trieste è l’unico in Italia a fornire una formazione altamente professionalizzante per queste figure. L’iniziativa ha visto la collaborazione di Iniziativa Centro Europea – Central European Initiative (CEI), sottolineando l’importanza di cooperazioni internazionali nell’ambito dell’istruzione superiore.

Formazione e innovazione tecnologica

La Spring School, coordinata dal professor Agostino Accardo, Direttore SSIC-HECE (Studi Superiori in Ingegneria Clinica) dell’Università di Trieste, è rivolta a studenti di Ingegneria Biomedica, Clinica e di settori affini come Medicina, Economia e Informatica, provenienti dai Paesi membri della rete CEI. Gli studenti hanno trascorso tre giorni a Trieste, durante i quali hanno potuto approfondire le loro conoscenze su nuove tecnologie e soluzioni regolatorie per l’integrazione dell’e-Health in Europa.

Scambi culturali e sfide ingegneristiche

L’obiettivo principale della Spring School è stato quello di favorire lo scambio di conoscenze e esperienze tra studenti europei, affrontando le sfide aperte nel campo dell’ingegneria clinica. In un contesto multiculturale, caratteristico della città di Trieste, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e collaborare, creando un’importante rete di contatti internazionali.

La conclusione della visita

La visita si è conclusa con un intervento tenuto dal centro di informazione europea EUROPE DIRECT Trieste – centro Eurodesk, gestito dall’Ufficio Comunicazione del Comune di Trieste. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza del voto e della partecipazione attiva alla vita politica, un tema di grande rilevanza soprattutto in un contesto europeo sempre più interconnesso.

L’incontro si è svolto in una città che da secoli rappresenta un crocevia di culture, come ben raffigurato nel dipinto “La Prosperità commerciale di Trieste” di Cesare Dell’Acqua, simbolo della multiculturalità e dell’apertura internazionale che caratterizza Trieste.

