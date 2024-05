La cooperazione transfrontaliera tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia rappresenta un esempio virtuoso e di successo nel panorama europeo. Questa collaborazione, frutto di anni di lavoro congiunto e perseveranza, è stata messa in luce durante il convegno organizzato dall’Iniziativa Centro Europea (Ince) a Trieste, dove sono stati discussi i risultati e le prospettive future di questo partenariato.

Un percorso di successo nel tempo

La partnership tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia ha radici profonde che risalgono al 1996, anno in cui sono stati avviati i primi progetti finanziati dai fondi europei per la cooperazione transfrontaliera. Da allora, oltre 300 iniziative hanno beneficiato di questi finanziamenti, rafforzando i legami tra i due territori. La Regione Friuli-Venezia Giulia gestisce il programma Interreg con la Slovenia dal ciclo di programmazione 2000-2006, rendendolo un pilastro fondamentale per il progresso comune.

Uno degli esempi più rilevanti di questa collaborazione è l’organizzazione delle celebrazioni per Nova Gorica e Gorizia, proclamate insieme Capitale Europea della Cultura per il 2025. Questo evento, denominato GO!2025, è il risultato di un’efficace sinergia tra le due città e rappresenta un simbolo della capacità di superare le barriere nazionali attraverso la cultura e la cooperazione.

Il ruolo dell’Ince e dei GECT

L’Iniziativa Centro Europea (Ince) ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere questa collaborazione, come evidenziato nel convegno di Trieste. Durante l’evento, l’assessore regionale alle Finanze ha sottolineato l’importanza dei Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT), in particolare il GECT GO, istituito nel 2011. Questo gruppo, formato dai Comuni di Gorizia, Nova Gorica e St. Peter-Vrtojba, sarà un attore chiave nell’organizzazione di GO!2025.

Un modello per l’Europa

La cooperazione tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia non solo ha portato benefici tangibili ai territori coinvolti, ma rappresenta anche un modello di buona pratica a livello europeo. Questa esperienza dimostra come la collaborazione transfrontaliera possa contribuire all’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione Europea, promuovendo una comunità di popoli diversi uniti da valori e progetti comuni.

Guardando al futuro, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende continuare a rafforzare il legame con la Slovenia, sfruttando appieno le opportunità offerte dai fondi europei e dalle iniziative di cooperazione territoriale. La perseveranza e la convinzione nel perseguire obiettivi comuni rimangono fattori chiave per garantire il successo di questa partnership, creando un impatto positivo e duraturo per entrambe le comunità.

