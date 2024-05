Il Vespa Club Pordenone trionfa al Vespa Trophy

Una vittoria memorabile per il Vespa Club Pordenone, che ha conquistato il titolo mondiale grazie al prestigioso Vespa Trophy. Questo trofeo turistico mondiale si disputa in occasione del Vespa World Days, il raduno internazionale della celebre due ruote italiana, che quest’anno si è tenuto a Pontedera in concomitanza del 140° anniversario di Piaggio e del 100° anniversario dello stabilimento dove è nato questo iconico scooter.

Un trofeo di grande prestigio

Il Vespa Trophy viene assegnato al club che riesce a totalizzare il maggior punteggio, attribuito attraverso i timbri ufficiali raccolti durante i viaggi dai partecipanti, partendo dalle loro case fino alla destinazione finale. Per collezionare il maggior numero di timbri, i club hanno solo pochi giorni, richiedendo un enorme sforzo di squadra da parte dei soci concorrenti.

La sfida geografica

La posizione geografica del Vespa Club Pordenone, relativamente vicina a Pontedera, non ha reso facile la raccolta dei punti. Infatti, i luoghi di passaggio per ottenere i timbri erano pochi e insufficienti per accumulare un punteggio competitivo. Inoltre, i club provenienti da più lontano avevano a disposizione un maggior numero di centri Piaggio per ricevere i timbri. La concorrenza era numerosa e agguerrita, con squadre provenienti da tutto il mondo.

Una strategia vincente

Nonostante queste difficoltà, il Vespa Club Pordenone non si è scoraggiato. Grazie alla determinazione dei soci, che hanno subito preso a cuore l’obiettivo, il club ha impostato un ampio e complesso itinerario. Il percorso includeva tappe in Slovenia, Croazia, Austria e un tragitto “arzigogolato” in Italia, prima di arrivare a Pontedera. Questo itinerario ha permesso di raccogliere un numero sufficiente di timbri per competere efficacemente.

Un’impresa straordinaria

L’impresa si è rivelata estremamente impegnativa. Il tempo non è stato clemente e, tra pioggia e neve, il Vespa Club Pordenone ha percorso oltre 4.000 km. Questo sforzo eroico ha permesso di accumulare il punteggio più alto tra tutti i club partecipanti, portando così il Vespa Trophy nella nostra città.

La celebrazione del trionfo

Domenica 26 maggio, la compagine pordenonese è ritornata in città e ha condiviso con l’Amministrazione comunale la gioia di questa straordinaria vittoria. Questo trionfo mondiale rappresenta i valori che animano quotidianamente il club: unione, coinvolgimento, passione, condivisione di intenti e la capacità di mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Questi valori sono stati fondamentali per raggiungere un così importante obiettivo.

Un simbolo di orgoglio per la città

Il successo del Vespa Club Pordenone non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di orgoglio per tutta la comunità. Questo risultato dimostra che, con dedizione e spirito di squadra, è possibile raggiungere traguardi straordinari. La città di Pordenone può ora vantarsi di avere un club campione del mondo, che ha portato il nome della città alla ribalta internazionale grazie alla passione per le Vespa.

In conclusione, il trionfo del Vespa Club Pordenone al Vespa Trophy rappresenta un’importante testimonianza di come la determinazione e la collaborazione possano portare a risultati eccezionali. Questo successo rimarrà nella storia del club e sarà un esempio ispiratore per le future generazioni di vespisti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook