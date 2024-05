Turismo e comunità, la 56ª Barcolana rinnova il suo fascino

La Barcolana, una delle più prestigiose regate a livello internazionale, rappresenta un simbolo di unione e forza per il Friuli-Venezia Giulia. Questo evento, che celebra il mare e la comunità, riflette perfettamente gli obiettivi della Regione, promuovendo valori di collaborazione e coesione.

Record di presenze a Trieste

L’assessore al Turismo ha annunciato con orgoglio un aumento del 14,8% delle presenze turistiche a Trieste nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è un chiaro segnale del crescente interesse per la regione, spinto anche dall’attrattiva della Barcolana.

La 56ª edizione, “Energie Positive”

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia ha presentato la 56ª edizione della Barcolana, dedicata alle “Energie Positive”, nella sede della Società Barcola Grignano. Questo tema riflette l’importanza di unire le diversità presenti nella regione, unendo campioni esperti e principianti in un’unica gara, in un momento storico caratterizzato da crescenti individualismi.

Il marchio “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” incarna il valore dell’unione nelle diversità. La Barcolana non è solo una competizione sportiva, ma anche un potente simbolo di come la comunità possa lavorare insieme per superare le sfide, riflettendo la resilienza e la solidarietà tipiche del Friuli-Venezia Giulia.

Lo sport, e in particolare la vela, trasmettono il valore del lavoro di squadra. Il governatore ha sottolineato come eventi come la Barcolana insegnino a superare le difficoltà, valorizzando l’importanza dello sforzo e della determinazione. Questo messaggio è fondamentale per le giovani generazioni, mostrando che i successi richiedono impegno e sacrificio.

Un evento in crescita

La 56ª edizione della Barcolana coinvolgerà non solo Trieste, ma anche Monfalcone, Grado e per la prima volta Lignano Sabbiadoro. Questo ampliamento dimostra l’evoluzione e l’espansione dell’evento, che continua a coinvolgere sempre più comunità locali, rafforzando l’attrattività della regione.

L’assessore alle Attività produttive ha evidenziato la stretta collaborazione tra la Regione e la Barcolana. Questo evento, inizialmente simbolo di Trieste, è diventato un appuntamento di rilevanza regionale, contribuendo significativamente all’incremento del turismo e alla promozione del Friuli-Venezia Giulia.

Crescita del turismo internazionale

Il governatore ha inoltre segnalato l’aumento del 97,2% delle presenze turistiche dall’Irlanda, grazie all’introduzione del nuovo volo da e per Dublino. Questo dato sottolinea l’efficacia delle iniziative regionali per attrarre visitatori internazionali, ampliando l’appeal del Friuli-Venezia Giulia.

L’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, festeggia il suo 25º anniversario e sarà presente alla Barcolana con laboratori meteo e mare, supporto alla vigilanza e infopoint dell’Osservatorio meteorologico regionale. La partecipazione dell’Arpa sottolinea l’importanza della sostenibilità e della protezione ambientale nell’ambito della regata.

