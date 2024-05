Confidi Friuli, nuove strategie per il sostegno alle imprese locali

Confidi – L‘aggregazione delle associazioni di garanzia è diventata una necessità strategica per affrontare le complessità del mercato. Tuttavia, l’assistenza alle imprese locali del Friuli-Venezia Giulia rimane una priorità imprescindibile.

Il ruolo di Confidi Friuli e della regione a supporto delle imprese locali

A seguito dei cambiamenti nel sistema del credito, Confidi Friuli sta perseguendo un’aggregazione extraregionale con l’obiettivo di migliorare i servizi per i suoi associati. Questo processo mira a rafforzare l’efficienza e la capacità di supporto alle imprese locali.

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha sottolineato che le risorse erogate dall’Amministrazione regionale devono continuare a beneficiare il tessuto produttivo locale. Presto verrà approvata una norma che vincolerà i finanziamenti ai Confidi, affinché siano destinati esclusivamente alle imprese con sede in Friuli-Venezia Giulia.

Risultati economici positivi per Confidi Friuli

Durante la presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Confidi Friuli, è emerso un risultato netto di gestione pari a oltre 2,5 milioni di euro e un risultato di esercizio di 408 mila euro. Questi dati riflettono la solida gestione finanziaria dell’associazione.

Confidi Friuli si posiziona al quinto posto in Italia per volume di attività ed efficienza nel settore, secondo una classifica pubblicata dal Sole 24 Ore. Questo riconoscimento è frutto della capacità dell’associazione di affrontare le sfide del mercato e di diventare un modello a livello nazionale.

Il sistema del credito in FVG, sinergia tra pubblico e privato

Il sistema del credito del Friuli-Venezia Giulia, che include Frie, Confidi, Friulia e Fvg plus, è stato recentemente riformato e potenziato con la legge Sviluppoimpresa. Questo sistema ha garantito la tenuta del comparto produttivo durante i momenti di maggiore difficoltà, come la pandemia da Covid-19, la crisi energetica e le tensioni legate alla guerra in Ucraina.

La collaborazione tra settore pubblico e privato ha portato a grandi risultati, posizionando il Friuli-Venezia Giulia come una delle protagoniste dell’economia italiana. Questa sinergia ha attirato investitori nazionali e internazionali, rafforzando ulteriormente il tessuto produttivo regionale.

Grazie alla solida collaborazione tra amministrazione regionale e imprenditori, il Friuli-Venezia Giulia continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo economico in Italia. L’impegno congiunto garantisce un futuro prospero per le imprese locali e per l’intera regione.

