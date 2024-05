Chiurlo Srl: crescita record e impegno per un’energia “responsabile”

Il Gruppo Chiurlo, protagonista nel settore energetico friulano, ha annunciato una crescita significativa nel suo fatturato consolidato, toccando la cifra di 232.568 milioni di euro. Questo risultato, raggiunto nonostante il contesto economico complesso, sottolinea la solidità e la continuità dell’azienda.

Performance finanziaria virtuosa

Chiurlo Srl, motore principale del gruppo, ha registrato un fatturato di 167 milioni di euro, confermando una gestione finanziaria virtuosa. I margini di redditività, con un ROE del 10,1% e un ROI del 6,7%, testimoniano l’efficacia delle strategie di gestione delle risorse.

Crescita e innovazione: le chiavi del successo

Chiurlo TEC Srl, altra società del Gruppo, specializzata nella riqualificazione e nella transizione energetica, ha evidenziato una crescita significativa nel 2023, con un fatturato di 32.5 milioni di euro e un Ebitda di 4,8 milioni. Questi dati, insieme a un ROE del 13,3% e a un ROI del 107%, confermano l’efficacia delle strategie di investimento e di crescita del Gruppo.

Investimenti strategici per il futuro

Guardando avanti, il Gruppo Chiurlo ha delineato una serie di investimenti strategici volti a consolidare la sua posizione nel settore energetico. Tra questi, spiccano l’apertura di una nuova sede a Vicenza, la riqualificazione dell’immobile adiacente alla sede di Udine e la prevista operazione di M&A entro l’anno. Queste mosse non solo rafforzeranno la posizione del Gruppo ma dimostreranno anche la sua volontà di innovazione e di espansione.

Sostenibilità al centro della strategia aziendale

Il Gruppo Chiurlo ha manifestato un impegno sempre più forte verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. La presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità della società Chiurlo Srl rappresenta un passo importante in questa direzione. Il documento, redatto secondo gli standard “GRI Sustainability Reporting”, mira a monitorare e migliorare l’impatto sociale e ambientale generato dall’azienda.

Innovazione digitale per un futuro sostenibile

In linea con la sua volontà di essere un protagonista nella transizione energetica, il Gruppo Chiurlo ha investito massicciamente nella digitalizzazione. Il rinnovato sito web, caratterizzato da una fruibilità semplice e veloce, si pone come punto di riferimento per i clienti, offrendo soluzioni di servizio innovative che consentono operazioni da remoto. Questo impegno si estende anche a un nuovo progetto di automazione dei processi, mirato a migliorare l’efficienza del servizio e a fornire dati in tempo reale alla clientela.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook