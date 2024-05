Scienze della Vita, FVG lancia un bando da 10 milioni di euro

Il Friuli-Venezia Giulia lancia un’importante iniziativa di finanziamento con un intervento di 10 milioni di euro destinati a progetti di validazione di idee e tecnologie innovative nel settore delle Scienze della Vita. Il progetto, denominato BOOSTER FOR LIFE SCIENCE FVG – TRL ADVANCEMENT, punta a elevare il livello di maturità tecnologica (TRL) di prodotti e servizi, avvicinandoli al mercato.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa promossa dal Cluster Scienze della Vita con il supporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, mira a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ogni progetto potrà ottenere un contributo compreso tra 200.000 e 500.000 euro, in base al livello di maturità tecnologica (TRL) che prevede di raggiungere.

L’avviso è stato presentato ieri mattina, 30 maggio, a Udine, Palazzo Antonini Belgrado, da Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, Luciana Grimani, Titolare di posizione organizzativa ricerca, sviluppo e innovazione, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e da Stefano De Monte, Cluster Manager Cluster Scienze della Vita Friuli-Venezia Giulia.

Chi può partecipare e come presentare la domanda

L’avviso è aperto a PMI, grandi imprese, startup innovative, spin-off, università e organismi di ricerca. Possono partecipare sia soggetti già insediati in Friuli-Venezia Giulia, sia soggetti che si impegnano a costituire una sede operativa nella regione prima dell’avvio del progetto.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online: https://call4fvg.clusterscienzedellavitafvg.it/. La procedura di valutazione prevede due fasi: una valutazione amministrativa di ammissibilità e una valutazione tecnica da parte di esperti individuati dalla Regione.

Settori di applicazione

I progetti candidati devono rientrare nelle traiettorie di sviluppo delle Scienze della Vita:

Soluzioni biomedicali innovative : sviluppo di dispositivi medici integrati.

: sviluppo di dispositivi medici integrati. Active & Assisted Living : supporto alla fragilità.

: supporto alla fragilità. Mantenimento della salute e supporto alla cura : nutraceutici, integratori alimentari, nutrizione medica e cosmetica funzionale.

: nutraceutici, integratori alimentari, nutrizione medica e cosmetica funzionale. Terapie innovative: sviluppo di farmaci e biofarmaci per una medicina personalizzata e sostenibile.

Tempi e modalità di finanziamento

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista per il 1 luglio 2024, con cadenza trimestrale fino ad esaurimento delle risorse stanziate, previsto per il 2 febbraio 2026. Il finanziamento aumenta con l’incremento del TRL: 200.000 euro per TRL 6, 400.000 euro per TRL 7 e 500.000 euro per TRL 8.

Requisiti per la domanda e spese ammissibili

Ogni richiedente deve allegare alla domanda una relazione asseverata che attesti il TRL di partenza e quello previsto. Tale documento deve essere emesso da un ente qualificato o da un incubatore certificato di startup innovative.

Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative a:

Personale impiegato nel progetto

Strumenti e attrezzature

Servizi di consulenza qualificata

Prototipi

Materiali di consumo

Spese generali

