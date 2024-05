Un nuovo inizio per Borgo Stazione: riqualificazione e finanziamenti

Borgo Stazione si prepara a una nuova era di trasformazione e sviluppo. La Giunta comunale di Udine ha recentemente annunciato un ambizioso progetto di riqualificazione per uno dei quartieri storici della città, chiedendo un finanziamento di 3 milioni di euro alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo progetto punta a restituire dignità e vitalità a un’area che rappresenta la porta d’ingresso per migliaia di persone che ogni giorno arrivano in città.

La visione del progetto

Il progetto di riqualificazione, basato su uno studio del Politecnico di Torino, mira a trasformare Borgo Stazione in un quartiere dinamico e multiculturale. La rigenerazione dell’area non si limiterà a migliorare la sicurezza, ma creerà spazi vivibili e accoglienti, riflettendo i cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni.

Interventi su Via Roma e Via Dante

Il primo segmento del progetto, per il quale è stato richiesto il finanziamento, si concentra su via Roma e via Dante, nonché sull’area antistante la scuola primaria, che sarà anch’essa oggetto di futura ristrutturazione con fondi regionali. Queste strade sono cruciali, poiché collegano la stazione ferroviaria al centro storico di Udine.

Il Comune intende migliorare la viabilità, gli spazi pubblici e il commercio. Saranno creati spazi destinati allo sport, al gioco e alla socialità, con un’attenzione particolare alle esigenze di giovani, bambini e famiglie. Questo approccio mira a favorire la partecipazione pubblica e garantire una maggiore sicurezza e coesione sociale nel quartiere.

Collaborazione e consenso

Il progetto ha ottenuto l’approvazione della Prefettura, con cui è stato siglato un protocollo d’intesa. La Prefettura ha identificato l’area compresa tra viale Europa Unita, viale Leopardi, via Roma e via Dante come prioritaria per un intervento di rigenerazione urbana. Hanno espresso parere favorevole anche i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando della Polizia locale. Questo ampio consenso dimostra l’importanza e l’urgenza del progetto.

Investimenti nel sociale

Una parte del contributo richiesto, pari a circa 100 mila euro, sarà destinata a progetti di integrazione socio-educativa dedicati soprattutto ai giovani. L’inclusione sociale è un aspetto fondamentale del progetto, che mira a coinvolgere operatori di strada e altre figure professionali per rendere il quartiere più sicuro e inclusivo.

Obiettivi di lungo termine

L’obiettivo finale della riqualificazione è creare un quartiere che non solo sia sicuro, ma anche accogliente e capace di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti. Borgo Stazione diventerà un luogo di coesione sociale, dove ogni cittadino potrà sentirsi parte integrante della comunità. La trasformazione di questa zona storica di Udine rappresenta un’opportunità unica per promuovere la partecipazione attiva e migliorare la qualità della vita.

