Promozione storica per l’Udinese Primavera

Un pomeriggio indimenticabile al centro sportivo Ca’ Venezia di Mestre ha visto l’Udinese Primavera trionfare contro il Venezia con un netto 2-0, conquistando la promozione nella massima serie. Sotto la guida di mister Igor Bubnjic, i giovani bianconeri hanno mostrato grinta e determinazione, regalandosi e regalando ai tifosi una vittoria memorabile. David Pejicic e Luca Bonin sono stati gli eroi del giorno, siglando i gol che hanno deciso l’incontro.

L’Udinese ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio del match. La prima rete è arrivata al 48′ minuto grazie a una prodezza mancina di Pejicic, seguita al 65′ da un’altra splendida conclusione di Bonin. La partita, iniziata alle 15, si è svolta in un’atmosfera elettrizzante, con i tifosi bianconeri che hanno festeggiato ogni azione con entusiasmo. La squadra ha mantenuto un approccio offensivo e ha dimostrato una notevole coesione e disciplina tattica.

Formazioni

Venezia (4-3-3):

Pürg ; Rocchetto (70′ Schiavon), Bertoncello, Busato, Camolese; Tavernaro (82′ Piazza), Keita (70′ Girardi), Berengo (82′ Chiesurin); Ladisa, Okoro, El Haddad (62′ Rodrigues).

; Rocchetto (70′ Schiavon), Bertoncello, Busato, Camolese; Tavernaro (82′ Piazza), Keita (70′ Girardi), Berengo (82′ Chiesurin); Ladisa, Okoro, El Haddad (62′ Rodrigues). Allenatore: Hernandez

Udinese (3-4-1-2):

Malusà ; Palma, Nwachukwu, Nuredini; Lazzaro (83′ Scaramelli), Barbaro (63′ De Crescenzo), Demiroski (86′ El Bouradi), Bozza; Pejicic (63′ Bonin); Asante, Russo (83′ Tedeschi).

; Palma, Nwachukwu, Nuredini; Lazzaro (83′ Scaramelli), Barbaro (63′ De Crescenzo), Demiroski (86′ El Bouradi), Bozza; Pejicic (63′ Bonin); Asante, Russo (83′ Tedeschi). Allenatore: Bubnjic

L’Udinese ha dimostrato superiorità in ogni duello, dominando soprattutto nella ripresa grazie a una difesa impenetrabile. Il primo tempo ha visto il Venezia pericoloso solo in un’occasione, con un palo colpito da Okoro.

Le parole dei protagonisti

Mister Igor Bubnjic

“È un merito dei ragazzi, hanno messo per l’ennesima volta voglia e grinta, tutto ciò su cui abbiamo lavorato nel corso dell’anno per raggiungere questo obiettivo. Adesso festeggiamo, da domani penseremo al nuovo campionato e alla nuova esperienza per noi.”

Capitano Samuel Nwachukwu

“Lo sapevo che ce l’avremmo fatta. È tutto l’anno che ci prepariamo. Adesso riposiamo per essere carichi in vista della prossima stagione. Sono molto contento e orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e di averla portata in Primavera 1.”

Luca Bonin

“Entro sempre con la mentalità di poter fare il meglio possibile. Aiutare i miei compagni è una gran soddisfazione. La Primavera 1 è un campionato importantissimo, ci prepareremo al massimo e lavoreremo duro come abbiamo fatto in questa stagione.”

La festa e le prospettive future

La promozione dell’Udinese Primavera rappresenta un traguardo significativo per il club friulano. Il direttore generale Franco Collavino si è complimentato con tutta la squadra e lo staff, sottolineando l’importanza del senso di appartenenza e della crescita dei giovani talenti. “Questo è un valore aggiunto per il senso di appartenenza di tanti ragazzi friulani e non solo che speriamo un giorno possano essere i campioni di domani per la prima squadra.”

