Bloomsday 2024, Trieste celebra James Joyce

TRIESTE – Dal 14 al 16 giugno, le strade di Trieste si animeranno con la quindicesima edizione di Bloomsday 2024 – Una festa per Joyce. Questo evento, che celebra e rivive l’opera di James Joyce, Ulisse, si concentrerà sul capitolo “I lestrigoni”, offrendo un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.

Un’esplorazione dei peccati della gola

Dopo il successo dell’anno precedente con l’episodio di Circe, quest’anno ci tufferemo nei peccati della gola. Il capitolo scelto, I lestrigoni, mette in primo piano temi come il cibo, l’appetito e la degustazione. Si esplorerà la varietà e la complessità di queste tematiche e il loro riflesso sulla società contemporanea. L’episodio, ambientato all’ora di pranzo, offre uno sguardo unico sul mondo culinario, esplorando l’arte e la cultura del mangiare attraverso la prosa peristaltica di Joyce.

Il fascino sensuale del cibo in Joyce

Riflettendo sulle parole di Italo Svevo, che comprese il dominio di Bloom sull’idea del mangiare, possiamo comprendere meglio il personaggio e l’autore stesso. Le lettere di Joyce rivelano un rapporto sensuale e avido con il cibo, trasportando i lettori in una dimensione gastronomica unica. Joyce, attraverso i suoi scritti, evoca immagini vivide di piatti succulenti e aromi invitanti, catturando l’essenza stessa del desiderio e della soddisfazione culinaria.

Una celebrazione culturale

L’evento non è solo un omaggio alla letteratura, ma anche una celebrazione della cultura triestina. Ospiti d’onore come Piero Dorfles si uniranno per condividere la loro passione per i libri e la lettura, offrendo momenti di riflessione e scoperta. I promotori del festival, tra cui il Comune di Trieste, l’Università di Trieste e il Museo LETS – Letteratura Trieste, si uniscono per creare un’esperienza unica che unisce la ricchezza culturale della città alla bellezza dell’opera di Joyce.

Momenti clou dell’evento

Tra le attrazioni principali, ci saranno colazioni “immersive” offerte da associazioni teatrali locali e conferenze spettacolari come “Lestrigoni in mezz’ora”, curata da esperti del settore. Gli appuntamenti riprenderanno i temi del capitolo, promettendo un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. L’arte, la musica e il teatro si uniranno per portare in vita l’Ulisse di Joyce in modi innovativi e coinvolgenti.

Coinvolgimento giovanile e innovazione

Il coinvolgimento giovanile sarà evidente, con gruppi come Hope Spot che porteranno un tocco di freschezza ai temi trattati. L’innovazione sarà anche al centro dell’evento, con spettacoli teatrali, escape room tematiche e altre attività progettate per coinvolgere e sorprendere il pubblico. Il festival si impegna a mantenere viva l’eredità di Joyce, coinvolgendo nuove generazioni di lettori e appassionati di cultura.

Una festa per tutti i sensi

Dalla musica e la danza all’enogastronomia a tema joyciano e irlandese, Bloomsday 2024 promette un’esperienza sensoriale completa. Con spettacoli teatrali, escape room tematiche e altre attività, l’evento promette di soddisfare tutti i sensi dei partecipanti. Attrazioni enogastronomiche a tema joyciano e irlandese, offerte da locali come il bar libreria Knulp e il ristorante Mimì e Cocotte, garantiranno un’esperienza culinaria indimenticabile.

Un omaggio all’immaginazione

Bloomsday 2024 sarà un evento indimenticabile, un’ode alla creatività, alla cultura e al piacere dei sensi. Con Trieste come sfondo, questa festa per Joyce è pronta a catturare l’immaginazione di tutti coloro che vi parteciperanno, offrendo un viaggio emozionante attraverso le pagine dell’Ulisse e oltre. Sia che tu sia un appassionato di letteratura, un amante del cibo o un semplice curioso, Bloomsday 2024 offre qualcosa di speciale per tutti.

