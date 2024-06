L’atteso ritorno di John Rutter: magia e musica al Teatro Verdi

Il prossimo venerdì 7 giugno alle 20.45 il Teatro Verdi di Pordenone aprirà le sue porte a un evento straordinario: il “Concerto per la Città”. Al centro di questa serata di grande spettacolo sarà la celebre partitura della “Mass of the Children”, la “Messa dei fanciulli”, scritta dal celebrato compositore e direttore inglese John Rutter.

John Rutter: una star della musica corale mondiale

John Rutter è una vera e propria icona della musica corale mondiale. Il suo nome evoca prestigio e qualità musicale. Nato a Londra nel 1945, Rutter ha compiuto i suoi studi musicali e ha diretto per anni la prestigiosa cappella e il coro presso il Clare College di Cambridge. La sua fama è tale che i suoi spartiti hanno una diffusione planetaria, e viene considerato il compositore corale di maggior successo della sua generazione e forse di tutto il secolo scorso.

La “Mass of the Children”: un capolavoro del repertorio di John Rutter

La “Mass of the Children” rappresenta forse l’opera più importante del repertorio di John Rutter. Concepita per un coro misto di adulti e bambini, due solisti e orchestra, questa composizione aggiunge un’ulteriore dimensione alla tradizionale Messa in latino, incorporando testi in inglese tratti da preghiere, inni e poesie di autori illustri come il vescovo anglicano Thomas Ken e il poeta William Blake.

Un concerto eccezionale

Accanto alla presenza del maestro John Rutter, il concerto vedrà la partecipazione di tre orchestre del territorio: l’Accademia Musicale Naonis, l’Orchestra da Camera di Pordenone dell’Associazione musicale San Marco e l’Accademia d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento. Queste realtà musicali si uniscono in uno straordinario progetto pluriennale, confermando l’impegno nel proporre eventi di alto profilo musicale.

Unione transfrontaliera: musicisti da Italia e Slovenia

Nello spirito transfrontaliero di Go!2025, al concerto parteciperanno anche il coro da camera dei Ljubljanski Madrigalisti di Ljubljana e le Giovani Voci Artemìa di Torviscosa, dimostrando l’importanza della collaborazione e dell’integrazione tra le realtà musicali italiane e slovene.

La presenza di solisti di grande talento

A rendere ancora più speciale questo evento, saranno presenti in veste di solisti il soprano friulano Delia Stabile e il baritono sloveno Lovro Korošec. La loro partecipazione arricchirà ulteriormente l’esecuzione della “Mass of the Children” e della “Suite for Strings” di John Rutter.

Una prevendita già attiva per un evento imperdibile

La prevendita per questo eccezionale concerto al Teatro Verdi di Pordenone è già attiva attraverso il circuito VivaTicket. Un’opportunità da non perdere per gli amanti della musica corale e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza musicale unica e indimenticabile.

Concludendo, l’attesa per il concerto con John Rutter è palpabile nell’aria, e l’evento promette di essere uno dei momenti più significativi nella vita culturale della regione.

