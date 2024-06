Sabato 8 giugno: cielo variabile e temporali sparsi

Sulla costa del Friuli-Venezia Giulia il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, rendendo la giornata ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, per chi si trova in pianura e nella zona montana, il cielo sarà variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi durante la giornata. Non si esclude la possibilità di temporali di forte intensità localizzati. I venti saranno a regime di brezza, contribuendo a mantenere una temperatura piacevole.

Temperature in pianura : min 18/20°C, max 28/30°C

: min 18/20°C, max 28/30°C Temperature sulla costa: min 20/22°C, max 25/27°C

Domenica 9 giugno: nuvolosità e venti moderati

Domenica, la zona montana vedrà un cielo in prevalenza nuvoloso, mentre sulle altre aree della regione il cielo sarà variabile. A partire dal pomeriggio, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, inizialmente più probabili sulla zona montana e sull’alta pianura. Sulla costa, il vento soffierà da sud o sud-est in maniera moderata, portando un leggero sollievo dal caldo.

Temperature in pianura : min 18/20°C, max 27/29°C

: min 18/20°C, max 27/29°C Temperature sulla costa: min 20/22°C, max 25/27°C

