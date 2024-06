Pallacanestro Trieste vince ancora: ora due match point per tornare in serie A

Trieste conferma il suo ottimo momento nei playoff, portandosi in vantaggio per 2-0 nella serie contro Cantù. Dopo aver ribaltato il fattore campo in gara 1, i biancorossi ripetono l’impresa anche in gara 2, mettendo un piede verso la finale.

L’inizio della partita vede un approccio deciso da parte di entrambe le squadre. Trieste parte subito forte con una tripla di Ruzzier che apre le marcature. Cantù, nonostante un primo tentativo fallito, risponde con Bucarelli che segna dalla media distanza. La partita si mantiene equilibrata, con Brooks e Nikolic protagonisti su entrambi i fronti del campo.

Trieste prende il comando

Dopo un primo quarto combattuto, Trieste riesce a prendere il controllo della gara. Reyes piazza una tripla che porta i biancorossi a +12, costringendo coach Cagnardi a chiamare un timeout. Cantù fatica a trovare fluidità nel gioco, mentre Ruzzier e Brooks continuano a spingere Trieste avanti. Il primo quarto si chiude con Trieste in vantaggio di 12 punti, sul punteggio di 10-22.

Nel secondo quarto, Cantù tenta la rimonta grazie alle giocate di Hickey e Moraschini. Trieste però riesce a mantenere il vantaggio grazie a una buona gestione del pallone e alla precisione al tiro di Reyes e Brooks. La difesa di Trieste si dimostra solida, costringendo Cantù a errori forzati. All’intervallo lungo, il punteggio è 35-39 in favore di Trieste.

Terzo quarto di alta intensità

Il terzo quarto vede Cantù partire con maggiore determinazione, riducendo il distacco a soli due punti grazie alle giocate di Baldi Rossi. Trieste risponde colpo su colpo con Reyes e Candussi, mantenendo sempre un margine di vantaggio. Il gioco si fa duro, con entrambe le squadre che commettono diversi falli. Alla fine del terzo quarto, Trieste è ancora avanti, seppur di poco, con il punteggio di 56-58.

L’ultimo quarto è decisivo. Cantù riesce momentaneamente a passare in vantaggio con una tripla di Hickey, ma Reyes risponde immediatamente riportando avanti Trieste. Il match diventa una vera battaglia di nervi, con Trieste che riesce a gestire meglio le fasi cruciali della partita. Una tripla di Candussi e una di Ruzzier nei minuti finali chiudono definitivamente la gara, regalando a Trieste la vittoria con il punteggio finale di 73-77.

Con questa vittoria, Trieste si porta sul 2-0 nella serie e avrà la possibilità di chiudere i conti in gara 3, in programma lunedì 10 giugno al PalaTrieste. I tifosi biancorossi sono pronti a sostenere la squadra in un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito.

Tabellino

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 73-83

Acqua San Bernardo Cantù: Baldi Rossi 12, Berdini, Nikolic 10, Nwohuocha ne, Tarallo ne, Bucarelli 11, Hickey 14, Burns 2, Moraschini 13, Young 8, Tosetti ne, Cesana 3. Allenatore: D. Cagnardi. Assistenti: M. Costacurta, T. Sacchetti.

Pallacanestro Trieste:Bossi, Filloy 5, Reyes 32, Deangeli 4, Ruzzier 10, Camporeale ne, Candussi 11, Vildera 6, Ferrero, Menalo 5, Brooks 10. Allenatore: J. Christian. Assistenti: M. Carretto, F. Nanni, N. Schlitzer.

Parziali: 12-24 / 23-15 / 21-19 / 17-25

Progressivi: 12-24 / 35-39 / 56-58 / 73-83

Arbitri: R. Radaelli, M. Moretti, M. Barbiero.

