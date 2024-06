TRIESTE – Giovedì 6 giugno si è svolta, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Trieste, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Scuola estiva di Biologia Marina, che da quest’anno sarà intitolata al prof. Guido Bressan. Bressan, primo docente di algologia all’Università di Trieste, esperto subacqueo e divulgatore scientifico, è recentemente scomparso, lasciando un’eredità indelebile nel campo della biologia marina.

Una presentazione sentita e partecipata

Alla presentazione hanno partecipato figure di spicco del panorama scientifico e accademico, tra cui la prof.ssa Lucia Negrisin, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei, la dott.ssa Paola Del Negro, direttrice generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), la prof.ssa Annalisa Falace dell’Università degli Studi di Trieste, e la prof.ssa Eva Godini, vice presidente dell’Associazione degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN FVG). Erano presenti anche i familiari del prof. Bressan e una delegazione degli studenti del liceo.

Un omaggio a Guido Bressan

L’intitolazione della Scuola estiva a Guido Bressan rappresenta un tributo significativo al contributo che il professore ha dato nel campo della biologia marina. Bressan, noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica e per le sue competenze subacquee, ha ispirato generazioni di studenti e colleghi. La sua passione per il mare e per la ricerca continua a vivere attraverso questa iniziativa, che offre agli studenti l’opportunità di esplorare il mondo della biologia marina in maniera pratica e coinvolgente.

La storia della scuola estiva di Biologia Marina

La Scuola estiva di Biologia Marina è nata nell’estate del 2006, grazie alla proposta della prof.ssa Elide Catalfamo, allora presidente dell’ANISN FVG, in collaborazione con il Liceo Scientifico Galileo Galilei e l’OGS. Da allora, la scuola ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sulla biologia marina attraverso lezioni teoriche e attività pratiche.

Un percorso di ricerca scientifico

Dal 2010 ad oggi, la Scuola ha realizzato dodici edizioni, proponendo un vero e proprio percorso di ricerca scientifica. Gli studenti partecipanti svolgono attività di gruppo, osservazioni ecologiche e raccolta di campioni che vengono successivamente analizzati in laboratorio. Questo percorso culmina con la presentazione dei risultati, supportata dai tutor, fornendo agli studenti un’esperienza formativa unica e immersiva.

Un’esperienza educativa di grande valore

La Scuola accoglie circa 15 studenti per edizione, e dal 2006 ha formato oltre 200 giovani. Grazie al coordinamento delle prof.sse Eva Godini, Paola Nichetto e Fulvia Bradassi, la scuola ha saputo offrire un ambiente stimolante e coinvolgente, dove gli studenti possono “vedere e toccare con mano” il lavoro di ricerca scientifica. L’obiettivo principale è di far vivere un’esperienza immersiva in un ambiente reale di ricerca, facilitata dalla collaborazione con l’OGS.

La prossima edizione

La nuova edizione della Scuola di Biologia Marina, intitolata a Guido Bressan, si svolgerà a settembre a Trieste e promette di essere un evento formativo di alto livello. Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di lavorare sul campo e nei laboratori, imparando da esperti del settore e contribuendo alla ricerca scientifica.

