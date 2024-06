Terminal: il festival del circo contemporaneo che incanta Udine

UDINE – Il ritorno di Terminal a Udine promette di immergere la città in un mondo di incanto e stupore. Questo festival di circo contemporaneo, ormai una pietra miliare nell’offerta culturale di Udine, si prepara ad animare il Parco Moretti per dieci giorni, dal 14 al 23 giugno 2024. Con oltre cinquanta artisti provenienti da tutto il globo, sia dentro il tendone fucsia e giallo che nell’arena naturale del parco, l’evento conferma la sua caratura internazionale e si propone come un’opportunità unica di immersione nell’arte circense moderna.

Un festival di scambi culturali e inclusione

Il cuore di Terminal batte per la condivisione culturale e l’inclusione. Oltre agli spettacoli dal vivo, l’evento offre una vasta gamma di laboratori, incontri e esperienze multimediali, mirando a rigenerare non solo il pubblico, ma anche l’intera città, attraverso il dialogo e l’interazione.

La crescente internazionalità di Terminal è evidente nel suo calendario e nei suoi partecipanti. Quest’anno, il festival ospiterà la conclusione del progetto “Solo But Not Alone”, finanziato dal Ministero Italiano della Cultura. Questo ennesimo passo verso una rete nazionale e internazionale evidenzia l’ambizione di Udine di diventare un polo artistico di risonanza globale.

L’arte come elemento rigenerativo

Joseph Facchin, project manager di Terminal, sottolinea il potenziale rigenerativo dell’arte. Attraverso la collaborazione tra Circo all’inCirca e Puntozero, il festival non solo intrattiene, ma rinnova gli spazi pubblici e le relazioni umane nella città e oltre.

La flessibilità di Terminal permette agli spettatori di creare il proprio programma personalizzato. Dividendo gli spettacoli in quattro categorie, dal circo per famiglie alle performance più sperimentali, il festival offre un’ampia gamma di esperienze adatte a tutti i gusti.

Musica, laboratori e esperienze uniche

Terminal non si limita al circo contemporaneo: offrirà anche esperienze musicali, laboratori interattivi e performance multimediali. Questo approccio olistico all’arte e all’intrattenimento promette di soddisfare ogni tipo di spettatore.

Informazioni pratiche per i visitatori

Per coloro che desiderano partecipare, Terminal offre informazioni pratiche sui biglietti e sugli spettacoli. Mentre gli eventi all’aperto sono accessibili gratuitamente, quelli sotto al tendone richiedono un piccolo contributo. I dettagli su come acquistare i biglietti sono disponibili online e presso l’infopoint nel Parco Moretti.

In un mondo che cerca sempre più connessioni autentiche e esperienze condivise, Terminal si erge come un faro di creatività, inclusione e divertimento per la comunità di Udine e oltre.

