Sanità Isontina: attivo il nuovo numero unico per servizi non urgenti

GORIZIA – Da ieri, lunedì 10 giugno 2024, entra in funzione il Numero Unico per i servizi sanitari non urgenti anche nell’area isontina. Questo servizio, promosso dall’ASUGI, mira a fornire assistenza medica tempestiva per le situazioni che non richiedono un intervento d’emergenza, garantendo un punto di riferimento essenziale per la continuità assistenziale.

Un supporto medico sempre disponibile

Il nuovo servizio rappresenta un passo avanti rispetto alla tradizionale guardia medica, offrendo assistenza immediata tramite il numero gratuito 800 614 302. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, assicurando che tutti i pazienti possano ricevere un’adeguata risposta senza dover attendere l’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra.

Chiamate registrate per maggiore sicurezza

Una delle novità principali del nuovo servizio è la registrazione di tutte le chiamate, un aspetto che garantisce massima tutela agli utenti. La presenza di un team di infermieri aziendali, altamente qualificati e specializzati nella gestione delle problematiche di salute, assicura che ogni richiesta venga gestita nel modo più appropriato possibile.

Procedura di gestione delle chiamate

Al momento della chiamata, gli infermieri effettueranno una valutazione preliminare del bisogno sanitario. A seconda della gravità e della natura del problema, il paziente potrà ricevere un consiglio telefonico, essere invitato a recarsi presso l’ambulatorio o ricevere una visita domiciliare. È importante sottolineare che l’accesso agli ambulatori non è libero, ma regolato dall’indicazione del medico di guardia.

Interconnessione con i servizi di emergenza

Nel caso in cui durante la chiamata si riscontri una criticità significativa, il personale del numero unico avrà il compito di contattare immediatamente la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria – SORES (ex 118) per attivare i soccorsi d’emergenza. Questa interconnessione garantisce una risposta ancora più tempestiva alle emergenze sanitarie.

Orari di attivazione del servizio

Il Numero Unico 800 614 302 è attivo nei seguenti orari per la continuità assistenziale (ex guardia medica):

Giorni feriali: dalle 20:00 alle 8:00.

Giorni prefestivi: dalle 10:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 8:00.

Giorni festivi: dalle 08:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 8:00.

Inoltre, il servizio può essere contattato anche durante l’assenza del medico curante per corsi, convegni o scioperi, sempre dalle 8:00 alle 20:00.

Limitazioni del servizio

È fondamentale ricordare che il numero 800 614 302 non deve essere utilizzato per emergenze o urgenze sanitarie, prescrizioni di esami o visite specialistiche, e per le normali esigenze che richiedono l’intervento del proprio medico di base. In questi casi, devono essere contattati i numeri 118 e 112 per le emergenze sanitarie.

Un passo avanti per la sanità locale

L’introduzione del Numero Unico per i Servizi Sanitari Non Urgenti nell’area isontina rappresenta un importante passo avanti nella gestione della sanità locale. Questo servizio non solo risolve criticità precedentemente emerse, ma migliora anche l’efficienza e l’accessibilità delle cure sanitarie, garantendo una risposta rapida e adeguata alle esigenze dei cittadini.

La centralità del nuovo servizio nella rete sanitaria dell’area isontina contribuirà a migliorare la qualità della vita degli abitanti, offrendo un sostegno medico costante e professionale. Con questo servizio, l’ASUGI dimostra il suo impegno nel garantire la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti, rispondendo alle necessità sanitarie in modo efficace e tempestivo.

