Alla scoperta del truck di “Sapori di FVG” in tour nelle piazze

Il Friuli-Venezia Giulia, con il suo ricco patrimonio enogastronomico, si prepara a celebrare le eccellenze del territorio attraverso l’innovativa iniziativa “Sapori di Friuli Venezia Giulia“. Promossa dalla Fondazione Agrifood FVG in collaborazione con PromoTurismoFVG, questa campagna prevede un tour in dieci tappe di un truck attrezzato per show cooking e degustazioni. L’obiettivo è promuovere i prodotti locali a marchio “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” e favorire l’integrazione tra enogastronomia e turismo.

Il commento del Governatore Fedriga

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa nel corso della conferenza stampa tenutasi al Palazzo della Regione. Fedriga ha sottolineato come “Sapori di Friuli Venezia Giulia” sia un’opportunità unica per valorizzare la diversità culinaria e vinicola della regione. “Siamo una regione piccola con un enorme patrimonio di diversità da valorizzare”, ha dichiarato Fedriga, aggiungendo che l’iniziativa contribuirà a differenziare il turismo regionale puntando sulla qualità e sui prodotti a chilometro zero.

Collaborazione tra pubblico e privato, Il ruolo di Despar Nord

L’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha definito questa iniziativa come una “collaborazione vincente tra pubblico e privato”. Il coinvolgimento di Despar Nord, rappresentata dal direttore regionale Fabrizio Cicero, mette in evidenza come le imprese locali possano contribuire significativamente alla promozione del territorio. “Despar Nord ha saputo restituire molto al territorio, integrandosi perfettamente con le sue risorse”, ha affermato Bini.

Il tour “Sapori di Friuli Venezia Giulia” in 10 tappe

Il tour del truck enogastronomico partirà il 23 giugno da Lignano Sabbiadoro, per poi toccare altre nove località tra cui Sappada, Malborghetto, Majano, Trieste, Pordenone, Tolmezzo, Udine, Gemona e concludersi il 7 e 8 dicembre a Gorizia. Ogni tappa offrirà al pubblico la possibilità di assistere a show cooking, degustare prodotti tipici e conoscere da vicino i produttori locali.

Il rand “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”

Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood FVG, ha ricordato che il brand “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” è in costante crescita, rappresentando attualmente più di 750 imprese e oltre mille prodotti. Questo marchio è sinonimo di qualità e autenticità, elementi fondamentali per promuovere il territorio in ambito nazionale e internazionale.

