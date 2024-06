Previsioni meteo per il fine settimana in Friuli-Venezia Giulia

Sabato

Sabato 15 giugno, il Friuli-Venezia Giulia sarà interessato dalla coda di un fronte atlantico che porterà aria umida e instabile. Sulla costa, il cielo sarà poco nuvoloso, mentre sulla pianura sarà variabile e sulla zona montana nuvoloso. Si prevedono possibili rovesci locali già in mattinata. Dal pomeriggio, i rovesci e temporali saranno più probabili sui monti ma potranno verificarsi anche sulle altre zone. I venti di brezza saranno sostenuti nel pomeriggio.

Temperature previste:

Pianura: Min 14/17°C, Max 24/26°C

Costa: Min 17/19°C, Max 22/24°C

Domenica

Domenica 16 giugno, grazie al consolidamento dell’anticiclone sul Mediterraneo, la regione vedrà un miglioramento delle condizioni meteo. Sulla costa, il cielo sarà prevalentemente sereno, mentre sulla pianura sarà poco nuvoloso. Sulla zona montana, il cielo sarà in genere variabile con nuvolosità più consistente sulle Prealpi e in Carnia, dove saranno possibili deboli piogge e qualche rovescio isolato, specialmente nel pomeriggio. Anche per domenica, i venti di brezza saranno sostenuti nel pomeriggio.

Temperature previste:

Pianura: Min 15/18°C, Max 26/28°C

Costa: Min 18/20°C, Max 24/26°C

