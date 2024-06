Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una delle destinazioni turistiche più affascinanti per chi cerca esperienze autentiche e lontane dal turismo di massa. Dopo la pandemia, il turismo esperienziale ha preso il sopravvento, e la regione si presenta come un luogo ideale per chi desidera immergersi nella natura e nelle tradizioni locali.

La Notte Romantica, un evento unico

La Notte Romantica è uno degli eventi che meglio rappresentano la ricchezza culturale del Friuli-Venezia Giulia. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si svolgerà dal 22 al 24 giugno e coinvolgerà 13 comuni. Il tema di quest’anno, “il ritmo delle passioni, il ritmo delle emozioni”, promette un weekend pieno di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza alla fotografia.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato l’importanza di questo evento. “Il turismo esperienziale sta crescendo e il Friuli-Venezia Giulia è una delle regioni più adatte a questo tipo di visita”, ha dichiarato Bini, evidenziando come l’evento valorizzi non solo il territorio, ma anche le aree interne meno conosciute.

Un programma ricco e diversificato

La Notte Romantica offre un programma vario e coinvolgente. Ogni borgo presenterà un’interpretazione unica del tema delle passioni e delle emozioni. A Palmanova, il 21 giugno, si terrà un concerto rock dedicato a Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Cordovado ospiterà lo spettacolo di teatro circo contemporaneo “Sconcerto d’amore”. A Gradisca, gli archi rileggeranno brani classici, pop e rock con “Vivaldi on the rock”. Sesto al Reghena vedrà l’energia della danza dei Kataklò Athletic Dance, mentre a Strassoldo ci sarà un visual-concerto.

Un turismo in crescita e nuovi borghi in arrivo

I numeri confermano il successo del Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica. La regione ha registrato un notevole aumento delle presenze turistiche, attirando visitatori alla ricerca di esperienze uniche e autentiche. “Siamo il territorio che negli ultimi anni è cresciuto di più in termini di presenze turistiche”, ha sottolineato Bini.

L’ampliamento della rete dei borghi più belli d’Italia è in vista. Aquileia e Cividale del Friuli potrebbero presto unirsi ai 13 comuni già coinvolti, arricchendo ulteriormente l’offerta turistica della regione.

Un weekend di emozioni con Notte Romantica

La Notte Romantica è un’occasione imperdibile per scoprire il Friuli-Venezia Giulia in tutte le sue sfumature. Con eventi che spaziano dalla musica balcanica dei Radio Zastava a Polcenigo, al coinvolgimento comico-musicale della Banda Osiris a Valvasone-Arzene, fino alla cena sotto le stelle a Poffabro con ritmi di samba e Bossanova, ogni momento promette emozioni indimenticabili.

