Il mondo del vino a Capriva in Friuli: apre La Vinnaeria by Accademia

Nel pittoresco scenario di Capriva del Friuli, nel prestigioso contesto dell’Accademia Vine Lodge, si apre un nuovo capitolo dedicato agli amanti del buon vino e della gastronomia locale: La Vinnaeria by Accademia. Con Simonit&Sirch, i celebri “Maestri Potatori” delle più rinomate cantine italiane e internazionali, questa nuova oasi di degustazione promette un viaggio sensoriale attraverso il mondo dei vini.

Un rifugio enogastronomico nel Collio

Situata nel cuore delle rinomate vigne del Collio, La Vinnaeria è il luogo ideale dove scoprire e apprezzare una selezione di vini provenienti dalle prestigiose cantine associate a Simonit&Sirch. Aperta ogni fine settimana, offre non solo una vasta scelta di vini internazionali ma anche una selezione curata di eccellenze enologiche del Friuli Venezia Giulia. Che sia per un brunch rilassante, un aperitivo gourmet o una merenda tra amici, La Vinnaeria accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera elegante ma informale, perfetta per ogni occasione.

Esperienze sensoriali e cultura del vino

Il programma mensile delle “Wine Experience” aggiunge un tocco di eccellenza all’offerta della Vinnaeria. Queste serate evento offrono degustazioni tematiche dedicate a distretti viticoli specifici, con sessioni interattive tramite collegamenti zoom con importanti produttori locali. È un’opportunità imperdibile per approfondire la conoscenza delle diverse tradizioni vinicole regionali, immergendosi completamente nella cultura del vino del Friuli.

Ospitalità e benessere nel Green Beach di Accademia

Oltre alla degustazione, Accademia Vine Lodge offre un rifugio di tranquillità e comfort. Circondato da un vasto parco con alberi secolari e un suggestivo Green Beach con sdraio e ombrelloni colorati, è il luogo perfetto per rilassarsi sotto il sole estivo. Le dodici eleganti stanze del lodge, il porticato accogliente e la colazione gourmet con prodotti locali completano l’esperienza di soggiorno, rendendolo un’opzione ideale per chiunque desideri esplorare le bellezze naturali e enogastronomiche della regione.

Attrazione turistica

La Vinnaeria by Accademia rappresenta non solo un punto di riferimento per i wine lovers e gli esperti del settore, ma anche un’attrazione turistica che celebra le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Con la sua combinazione di ospitalità raffinata e autenticità culinaria, è destinata a diventare un’icona nel panorama enogastronomico locale, accogliendo visitatori da tutto il mondo in un viaggio indimenticabile attraverso i sapori e i profumi di una delle regioni vinicole più prestigiose d’Italia.

