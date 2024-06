Ancora un fine settimana con meteo variabile in FVG

Un fronte meteorologico attraverserà la regione nella notte tra venerdì e sabato, portando instabilità atmosferica. Sabato l’atmosfera sarà più secca, con una tipica instabilità pomeridiana sui monti. Dalla notte verso domenica, una depressione atlantica interesserà principalmente la Pianura Padana, con effetti marginali sulla nostra regione.

È consigliabile prepararsi per la variabilità meteorologica, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Sabato 22 giugno

Mattinata soleggiata su pianura e costa, possibili rovesci sui monti nel pomeriggio

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, con un’atmosfera più secca e gradevole rispetto ai giorni precedenti. Durante la giornata, soffierà una brezza dal mare, anche sostenuta sulla costa.

Sui monti, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, ma dal pomeriggio diventerà variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco. Dalla tarda serata, è previsto un peggioramento con piogge durante la notte verso domenica, soprattutto a ovest.

Temperature previste

Pianura : min 17/20°C, max 27/29°C

: min 17/20°C, max 27/29°C Costa: min 20/23°C, max 25/27°C

Domenica 23 giugno

Notte e mattinata piovose, Bora moderata sulla costa

Durante la notte e il primo mattino sono previste piogge e qualche temporale, specialmente a ovest. In mattinata le piogge cesseranno, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Sulla costa soffierà Bora moderata, mantenendo il clima più fresco e ventilato.

Temperature previste

Pianura : min 15/18°C, max 25/28°C

: min 15/18°C, max 25/28°C Costa: min 18/20°C, max 25/28°C

Il fine settimana in Friuli-Venezia Giulia sarà caratterizzato da un’alternanza di sole, piogge e temporali, con temperature estive ma non eccessive.

