ZTL Udine: agevolazioni e orari estesi per maggiore accessibilità

UDINE – Nel pomeriggio di ieri, presso il Salone del Popolo a Palazzo D’Aronco, si è tenuto un importante incontro sull’aggiornamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di Udine. L’incontro, convocato dall’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol e dal Vice Sindaco Alessandro Venanzi, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di associazioni e istituzioni locali. Le modifiche proposte mirano a rendere la ZTL più accessibile e funzionale, venendo incontro alle esigenze di residenti, artigiani e operatori del settore delivery.

Ampliamento degli orari di carico e scarico

Una delle principali modifiche riguarda l’ampliamento degli orari per le operazioni di carico e scarico. La fascia oraria pomeridiana è stata estesa di mezz’ora, con la nuova apertura alle 14.30, mantenendo il termine alle 16.30. Questo cambiamento risponde alle esigenze delle attività commerciali che necessitano di maggiore flessibilità per il rifornimento delle merci.

Agevolazioni per categorie specifiche

Numerose agevolazioni sono state introdotte per diverse categorie di utenti. I pazienti con difficoltà di deambulazione, che devono sottoporsi a visite mediche urgenti, avranno accesso occasionale alla ZTL. Inoltre, le imprese di pulizia potranno parcheggiare senza limite di orario dalle 4 alle 8, con un’estensione fino alle 9.

Le imprese delivery e i supermercati con sede fuori dalla ZTL potranno consegnare cibo e spese a domicilio senza restrizioni particolari. Anche i residenti, domiciliati e fruitori di immobili all’interno della ZTL potranno usufruire degli stalli per operazioni di carico e scarico di merci ingombranti.

Permessi permanenti per alcune categorie

Per facilitare l’accesso di alcune categorie, il Comune ha previsto permessi permanenti negli orari stabiliti, con sosta di 60 minuti senza ulteriori pagamenti. Questa agevolazione riguarda corrieri per la consegna di medicinali, la vigilanza privata, artigiani, imprese edili, trasporti, assistenza a domicilio, trasporto valori, organi di stampa, supermercati e operatori delivery.

Semplificazione delle procedure per i cantieri

Un’importante novità riguarda le imprese che lavorano nei cantieri. Non sarà più necessario richiedere l’occupazione di suolo pubblico, ma sarà possibile optare per una più veloce ed economica sosta con una tariffa giornaliera forfettaria di 15 euro negli stalli di carico e scarico. Questo cambiamento semplificherà notevolmente le procedure burocratiche per le imprese edili.

Estensione del tempo di sosta

È stato allungato il tempo di sosta negli stalli per diverse categorie di utenti, passando da trenta minuti a un’ora per artigiani, imprese edili, trasporto di commercio e assistenza a domicilio. Gli artigiani con interventi di riparazione urgenti potranno inoltre optare per una sosta con tariffa giornaliera forfettaria.

Permessi speciali per eventi e cerimonie religiose

Due nuovi permessi speciali saranno rilasciati dalla Polizia Locale: uno per i cantieri allestiti per l’organizzazione degli eventi e un altro, con validità da 15 minuti a 24 ore, per chi partecipa a battesimi, matrimoni e funerali. Tempi liberi saranno concessi anche ai ministri di culto per la celebrazione delle cerimonie religiose.

Commenti delle autorità

Il Vice Sindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato che l’obiettivo delle modifiche è agevolare chi lavora in città e consentire una corretta e sicura fruizione del centro. “Abbiamo cercato di andare incontro alle richieste di chi lavora in città, semplificando i permessi ed estendendo gli orari per necessità comprovate. Tutte le segnalazioni dal mondo economico sono state recepite”, ha affermato Venanzi.

L’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol ha ribadito che non si tratta di una lotta ideologica alle auto, ma di garantire un accesso regolamentato e sicuro. “Il nostro obiettivo è consentire l’accesso alle auto quando ce n’è bisogno effettivo e non in maniera indiscriminata”, ha dichiarato Marchiol, evidenziando l’importanza di preservare la storicità e la bellezza del centro cittadino.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook