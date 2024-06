Diario di Trieste, le notizie di sabato 22 giugno 2024

Incidente in Viale Campi Elisi: Ciclista slovacco gravemente ferito

Ieri, intorno alle 12:15, in viale Campi Elisi a Trieste si è verificato un grave incidente tra un’auto e un ciclista. Il malcapitato, un ciclista slovacco del 1973, che faceva parte di un gruppo di ciclisti, è stato colpito in pieno da un’auto ed è stato sbalzato per diversi metri.

La polizia di Stato e i sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’automedica. Il ciclista ha riportato un trauma cranico ed è stato prontamente trasportato all’ospedale di Cattinara. L’auto coinvolta ha subito la rottura del parabrezza.

La Bora soffia su Trieste: speranze di eliminare le mucillagini

La tanto attesa Bora è finalmente arrivata a Trieste, portando sollievo ai pescatori e agli operatori turistici locali. Le mucillagini, che hanno recentemente invaso la costa, stanno causando gravi disagi, bloccando l’utilizzo delle reti e rendendo difficoltoso il passaggio delle imbarcazioni. Secondo le previsioni di Arpa Osmer, il vento di nord-est soffierà moderatamente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 35 chilometri orari soprattutto nella zona di Trieste.

La Bora, alimentata da una depressione atlantica giunta nella notte, continuerà a soffiare anche oggi e domani, con intensità variabile. La speranza è che queste condizioni meteorologiche siano sufficienti per disgregare la massa vischiosa delle mucillagini.

Vigili del Fuoco in azione: ferito rintracciato nei pressi della diga vecchia

Un intervento di emergenza si è svolto ieri pomeriggio, intorno alle 16:10, sulla diga vecchia di Trieste. Gli specialisti nautici del comando dei vigili del fuoco di Trieste, coordinati dalla Capitaneria di porto, sono stati chiamati per soccorrere una persona ferita. Il ferito è stato raggiunto e trasportato presso il distaccamento nautico del porto vecchio, dove i sanitari lo hanno preso in cura.

Successivamente, la motobarca VF S002 è ritornata sulla diga vecchia per recuperare il gommone del ferito, incagliato sugli scogli. Il gommone è stato trasportato presso il distaccamento dei vigili del fuoco del porto vecchio, completando così l’operazione di soccorso e recupero.

