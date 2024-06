Scontro tra auto: muore un uomo a San Giorgio di Nogaro

San Giorgio di Nogaro è stata teatro di un tragico incidente nella tarda serata di ieri, sabato 22 giugno. Un violento scontro tra due auto lungo la strada provinciale 80 ha provocato un bilancio drammatico: un morto e tre feriti.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, quando una Citroën DS3 e una Citroën C3 si sono scontrate frontalmente. Alla guida della Citroën DS3 si trovava Max Macoratti, un uomo di 27 anni che ha purtroppo perso la vita. Insieme a lui viaggiavano il figlio di quattro anni e un’altra persona nata nel 1995, entrambi trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine.

Max Macoratti è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il figlio di quattro anni, miracolosamente sopravvissuto, è stato portato in ospedale in ambulanza per le cure necessarie. Anche il terzo passeggero della DS3, un giovane del 1995, è stato ricoverato a Udine.

L’altra auto coinvolta

La Citroën C3 coinvolta nell’incidente era guidata da un uomo classe 1997, residente a San Giorgio di Nogaro. Anche lui e un altro passeggero sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Latisana. Le condizioni dei feriti sono attualmente in fase di valutazione da parte dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Norm di Latisana per effettuare i rilievi del caso e coordinare le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la rimozione dei veicoli coinvolti.

