Udine: cronaca di una giornata di tensione

Aggressione in centro: la vittima è in condizioni disperate

Un 56enne giapponese, Shimpei Tominaga, è in condizioni disperate dopo essere stato aggredito mentre tentava di sedare una rissa tra cinque giovani in centro città. Residente in via Poscolle e molto conosciuto in città, Tominaga è stato colpito da un pugno in pieno volto e, cadendo, ha battuto violentemente la testa sul marciapiede.

Attualmente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche il suo amico è rimasto lievemente ferito. La Polizia di Udine ha fermato i cinque responsabili dell’aggressione e sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per determinare l’esatta dinamica degli eventi.

Accoltellamento in via Roma: escalation di violenza

La serie di violenze a Udine sembra non avere fine. Ieri sera, verso le 20:00, in un locale di via Roma, un uomo è stato accoltellato al termine di una discussione. Testimoni riferiscono che la lite è degenerata in pochi istanti. L’aggressore ha estratto un coltello colpendo la vittima almeno due volte, sotto gli occhi attoniti dei clienti e del personale del locale.

Controlli straordinari della Polizia di Stato

Nel pomeriggio di venerdì, 21 giugno 2024, il personale della Polizia di Stato della Questura di Udine, insieme al Reparto prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, ha condotto un servizio di controllo straordinario nei pressi della stazione ferroviaria e nelle aree urbane limitrofe. L’obiettivo era la prevenzione dei reati.

Durante l’operazione, sono state identificate 71 persone, controllati 19 veicoli e arrestate 2 persone. Un cittadino nigeriano di 34 anni, condannato per reati di droga a Perugia nel 2018, dovrà scontare un residuo di pena di 1 anno e 6 mesi. Un cittadino italiano di 35 anni, condannato per un furto in abitazione a Udine nel 2021, sconterà una pena di 2 anni.

Investimento in viale Venezia: coinvolta una famiglia

Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11:45, una donna di 32 anni e i suoi due figli, di età compresa tra 0 e 2 anni, sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in Viale Venezia. Il veicolo coinvolto, una Nissan, era guidato da un uomo di 73 anni.

I sanitari intervenuti immediatamente hanno prestato le prime cure alla madre e ai bambini, trasportandoli poi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.

