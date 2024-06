Eventi internazionali in FVG, il Cirque du Soleil con “Alegria” a Trieste

TRIESTE – Il Friuli-Venezia Giulia (FVG) si prepara a vivere un evento straordinario con l’arrivo a Trieste del Cirque du Soleil, che presenterà lo spettacolo “Alegria – In a New Light” a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio 2025. Questo evento sarà l‘unica nuova tappa italiana, oltre a Roma e Milano, e promette di attirare spettatori non solo dalla regione, ma anche da Austria, Slovenia e Croazia.

L’impegno della Regione per la cultura e il turismo

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come questo spettacolo sia parte di una strategia più ampia per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia come destinazione culturale e turistica. “Il nostro territorio deve essere valorizzato ed apprezzato a pieno da chi viene a visitarlo”, ha dichiarato Fedriga, evidenziando il costante aumento di arrivi turistici nella regione.

Sergio Emidio Bini, assessore regionale al Turismo, ha rimarcato l’importanza degli investimenti della Regione in grandi eventi capaci di attirare pubblico e turisti. “I risultati si vedono”, ha affermato Bini, indicando che gli indici di prenotazione sono molto incoraggianti nonostante il maltempo.

Un calendario di eventi straordinari

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi per il Friuli-Venezia Giulia, con manifestazioni di grande rilievo come GO!2025 e la mostra “Confini” a Villa Manin. Trieste sarà al centro di un’offerta culturale sensazionale, capace di attrarre visitatori da diverse nazioni vicine. Oltre all’impatto culturale e turistico, l’arrivo del Cirque du Soleil a Trieste avrà anche un notevole indotto economico. Circa 700mila euro saranno generati solo dal soggiorno della troupe e della macchina organizzativa dello spettacolo.

Location in fase di definizione

Sebbene la location esatta dello spettacolo sia ancora da definire, sono già in corso le valutazioni su cinque possibili sedi. La scelta finale sarà cruciale per garantire il massimo successo dell’evento e la migliore esperienza possibile per gli spettatori.

