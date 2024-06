Nei pittoreschi paesaggi di Sequals, l’azienda di meccanica di precisione OMLDue ha recentemente celebrato un traguardo significativo: il suo 50° anniversario. Fondata nel 1974 da Giuseppe Claut, l’azienda è diventata un esempio lampante di come l’innovazione e la tradizione possano convivere e prosperare.

La visione di Giuseppe Claut

La storia di OMLDue è profondamente legata alla visione di Giuseppe Claut, un imprenditore che ha saputo trasformare una piccola impresa familiare in un punto di riferimento nel settore della meccanica di precisione. L’attaccamento al territorio e un forte senso di comunità sono stati i pilastri su cui Claut ha costruito la sua azienda. Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, “sono storie come quella di Claut che fortificano l’idea di un territorio che lavora, che investe e che ha la capacità di innovare per rimanere competitivo”.

Innovazione e crescita costante

Nel corso degli anni, OMLDue ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e innovazione. L’azienda ha investito continuamente nelle tecnologie produttive più avanzate, ampliando la sua superficie produttiva fino a raggiungere, agli inizi del 2024, i 13.000 mq coperti. Oggi, OMLDue conta 135 dipendenti, un numero che riflette la crescita costante e il successo dell’azienda.

Un modello di lealtà e collaborazione

Uno degli elementi distintivi di OMLDue è il rapporto di lealtà e disponibilità instaurato tra l’azienda e i suoi dipendenti. Questo clima di fiducia e collaborazione è stato fondamentale per superare le sfide del mercato e per trainare l’economia regionale fuori dalla crisi del Covid-19, come sottolineato da Bini. “Vedendo il percorso fatto da questa azienda si comprende quali siano i valori del nostro sistema produttivo”, ha affermato l’assessore.

Il futuro nelle mani delle nuove generazioni

Guardando al futuro, OMLDue non dimentica le sue radici. La capacità di trasferire conoscenze e competenze alle nuove generazioni è un altro aspetto fondamentale della filosofia aziendale. Le nuove leve sono pronte a prendere in mano le redini dell’impresa, continuando a innovare e a contribuire allo sviluppo del territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook