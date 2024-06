Friuli-Venezia Giulia, nuovi investimenti per l’edilizia sociale

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un nuovo e significativo investimento nel settore dell’edilizia sociale. 28 milioni di euro sono stati stanziati nella prima bozza della manovra estiva, portando l’impegno complessivo della regione a 49 milioni di euro grazie alle risorse già allocate nella Legge di Stabilità. L’obiettivo principale è quello di potenziare le risorse per le case Ater e l’edilizia sociale, rispondendo alle crescenti esigenze abitative della popolazione.

L’impegno della giunta regionale

L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato l’importanza di questo investimento. Amirante ha dichiarato che la Giunta regionale sta dimostrando una grande attenzione alle esigenze sociali della popolazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai trasporti pubblici e alla casa. Questo investimento, ha spiegato, è fondamentale per sostenere chi non riesce ad accedere al mercato immobiliare privato a causa delle speculazioni e dell’aumento dei prezzi degli immobili.

Dettagli degli investimenti

Nello specifico, i 49 milioni di euro stanziati verranno utilizzati sia per l’acquisto di nuovi appartamenti che per la manutenzione di quelli esistenti. Questo permetterà di aumentare il numero di alloggi disponibili, soddisfacendo così la crescente domanda. Di queste risorse, 14 milioni di euro saranno destinati a coprire la mancata riscossione dei canoni da parte di Ater, a beneficio di quei nuclei familiari che, per diverse difficoltà, non riescono a pagare i canoni calmierati.

Impatti sui trasporti pubblici

Un altro aspetto significativo dell’intervento della Regione riguarda i trasporti pubblici. Gli studenti del Friuli-Venezia Giulia potranno beneficiare di agevolazioni sugli abbonamenti per il treno e il bus, riducendo i costi e facilitando l’accesso all’istruzione e alla mobilità.

