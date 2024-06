Una serata magica al castello di Udine con la FVG orchestra

Domenica 30 giugno, alle ore 21.30, il Castello di Udine si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per ospitare un evento unico e imperdibile: “Vi racconto… la Vedova Allegra!”, presentato dalla rinomata FVG Orchestra.

L’operetta più famosa al mondo

La Vedova Allegra, operetta celebre e amata, compie 118 anni dal suo debutto avvenuto al Theater An der Wien di Vienna nel 1905. Questa straordinaria opera, composta dal grande musicista ungherese Franz Lehár, narra le vicende amorose e umoristiche della ricca ereditiera Hanna Glawary e del suo eterno spasimante, il Conte Dànilo Danilowitsch. La storia, ambientata in una scintillante Parigi notturna, è un sapiente intreccio di intrighi, romanticismo e comicità che non mancherà di coinvolgere e affascinare il pubblico.

Una performance straordinaria

Sul palco, la FVG Orchestra sarà diretta dal talentuoso Maestro Romolo Gessi. Ad accompagnare l’orchestra ci saranno le voci straordinarie di Selma Pasternak, Andrea Binetti, Gualtiero Giorgini, Ilaria Zanetti, Filippo Pina Castiglioni, Alessio Colautti e Marzia Postogna. A rendere ancora più spettacolare la serata, le ballerine Noemi Gaggi e Lara Cozzolino daranno vita ai vivaci e dinamici balli che caratterizzano l’operetta.

Una regia di talento

La regia dell’evento è affidata ad Andrea Binetti, che saprà sicuramente trasportare il pubblico nel mondo decadente e affascinante dell’aristocrazia parigina. Gli spettatori saranno immersi in un’atmosfera di champagne, frivolezze e can can, elementi distintivi di una Parigi di altri tempi, dove le coppie si intrecciano e si separano in un vortice di emozioni e risate.

Un evento imperdibile

L’evento, organizzato dalla Fondazione Bon nell’ambito della rassegna Armonie in Città, promette di essere una serata memorabile per tutti gli amanti della musica e del teatro. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà al Teatro Palamostre per garantire comunque un’esperienza indimenticabile.

Informazioni e biglietti

I biglietti per partecipare a questa straordinaria serata sono acquistabili sul circuito Vivaticket o presso la biglietteria del teatro. Non perdete l’occasione di vivere una notte di pura magia musicale e teatrale al Castello di Udine con la FVG Orchestra e “La Vedova Allegra”.

