Dal 28 al 30 giugno, Venezia ospiterà un evento straordinario sul tema dell’agricoltura italiana, con il ritorno del Villaggio contadino organizzato da Coldiretti presso la suggestiva cornice di Riva dei Sette Martiri e Giardini Napoleonici.

Il meglio del Made in Italy a tavola

Il presidente di Coldiretti Fvg, Martin Figelj, ha sottolineato l’importanza di questo evento come un’opportunità unica per “toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana”. Oltre alle aziende agricole e ai loro prodotti di alta qualità, il Villaggio accoglierà le specialità dei territori italiani, offrendo un’esperienza culinaria senza precedenti.

I protagonisti del mercato campagna amica

Tra i protagonisti di Campagna Amica, un ruolo di spicco spetterà alla Sisile di Graziano Zanello di Talmassons, rinomata per i suoi formaggi bio. Questo evento non solo celebra le eccellenze locali, ma anche l’impegno dei suoi soci, che superano il migliaio, rappresentando un forte legame con il territorio e la sua tradizione agricola.

Oscar Green: innovazione e sostenibilità

Durante il Villaggio contadino avrà luogo la finale nazionale di Oscar Green, un concorso dedicato alla creatività giovane nel settore agricolo. Tra i partecipanti, l’azienda Spigarelli Chiara di Pagnacco si distingue per la sua innovazione nel produrre fertilizzanti utilizzando lana di scarto, promuovendo così la sostenibilità e l’ingegnosità nel settore.

Un luogo di comunità e cultura alimentare

Il Villaggio non è solo un’occasione per gustare il miglior cibo italiano a soli 8 euro per menu, preparato dai cuochi contadini custodi dei sapori antichi. È anche un punto di incontro per cittadini e turisti, dove discutere il ruolo cruciale del Made in Italy a tavola. La presenza del presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, e del delegato nazionale dei Giovani, Enrico Parisi, sottolinea l’importanza strategica dell’evento per l’economia e la salute pubblica.

Promuovere l’agricoltura sociale

Un aspetto significativo del Villaggio sarà l’attenzione dedicata all’agricoltura sociale e alle sue iniziative educative per i giovani. Attraverso esperienze pratiche, i bambini potranno scoprire il valore del cibo sano e sostenibile, aprendo le porte a una nuova generazione consapevole dell’importanza di ciò che finisce sulle nostre tavole.

Questo evento non solo celebra l’agricoltura italiana nelle sue molteplici sfaccettature, ma rappresenta anche un momento di riflessione su come possiamo proteggere e promuovere la nostra eredità alimentare per le generazioni future

