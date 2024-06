L’Intelligenza Artificiale come chiave per una sanità migliore

L’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come una soluzione innovativa per affrontare le sfide del sistema sanitario. Ieri 27 giugno, durante l’evento ‘Laboratorio Sanità 20/30‘ a Villa Manin di Passariano, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza di un uso consapevole dell’IA. Questo evento, della durata di due giorni, introdotto dall’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha riunito esperti per discutere il futuro della sanità regionale.

L’Intelligenza Artificiale come strumento di miglioramento

Fedriga ha evidenziato come l’IA possa rivoluzionare la sanità. La medicina predittiva, ad esempio, potrebbe beneficiare enormemente dalle nuove tecnologie. Tuttavia, ha anche ribadito che siamo solo agli inizi di questo percorso e che è essenziale una stretta collaborazione tra istituzioni e comunità scientifica per sviluppare queste opportunità.

Il governatore ha messo in guardia contro i rischi di una regolamentazione eccessivamente rigida o troppo permissiva dell’IA. “Non possiamo permettere che la testa e il controllo di queste tecnologie siano altrove”, ha affermato. È fondamentale che l’Europa e l’Italia sviluppino competenze proprie per garantire la sicurezza e l’efficacia delle applicazioni dell’IA nel settore sanitario.

Il progetto CROinforma, esempio di innovazione

Un esempio concreto di innovazione è il progetto che coinvolge Insiel spa e la banca dati di CROinforma. Entro la fine dell’anno, i cittadini potranno interagire con un chatbot per ottenere informazioni sanitarie. Questo strumento si baserà su 63 opuscoli e depliant informativi del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, migliorando l’accesso alle informazioni sulla ricerca, prevenzione e cura dei tumori.

Il ruolo del Friuli-Venezia Giulia nella sanità del futuro

Riccardi ha evidenziato l’importanza di eventi come ‘Laboratorio Sanità 20/30’ per fare del Friuli-Venezia Giulia un punto di riferimento nella discussione sulle future evoluzioni della sanità. L’IA è vista come una risorsa fondamentale per superare le attuali difficoltà del sistema sanitario, migliorando i servizi al cittadino e affrontando la carenza di professionisti qualificati.

Riccardi ha sottolineato la necessità di bilanciare l’uso della tecnologia con la componente umana della sanità. “La tecnologia non deve sostituire l’uomo, ma deve essere un alleato”, ha dichiarato. Inoltre, è cruciale garantire la tutela e la riservatezza delle informazioni personali, evitando gli errori del passato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook