Un Sauvignon friulano tra i top 5 dell’estate

Un nuovo riconoscimento accende i riflettori sull’eccellenza vinicola del Friuli-Venezia Giulia: il Sauvignon di Ronco dei Pini è stato inserito tra i cinque migliori vini per l’estate 2024 dalla rinomata guida de L’Espresso. Questo traguardo mette in evidenza il meticoloso lavoro svolto dall’azienda agricola e celebra la straordinaria qualità del terroir di Prepotto.

Un Sauvignon di eccellenza

Prodotto nelle pittoresche colline di Prepotto, il Sauvignon di Ronco dei Pini incanta gli appassionati con il suo colore giallo paglierino brillante e un bouquet aromatico che richiama la frutta tropicale, gli agrumi e delicate note erbacee. Al palato, si distingue per una freschezza vivace e una complessità intrigante, con un’acidità equilibrata e un finale persistente che ne esalta la qualità.

Un riconoscimento prestigioso

L’inclusione nella prestigiosa guida de L’Espresso rappresenta un traguardo significativo per Ronco dei Pini. Questo riconoscimento sottolinea non solo l’impegno dell’azienda nella produzione di vini di alta qualità, ma anche l’importanza delle tradizioni vinicole locali. Il Sauvignon di Ronco dei Pini diventa così un simbolo della ricchezza e diversità del territorio friulano.

Questo onore non solo esalta Ronco dei Pini, ma mette anche in luce il Friuli-Venezia Giulia come una delle regioni vinicole più prestigiose. Grazie a questo riconoscimento, il Sauvignon di Ronco dei Pini assume il ruolo di ambasciatore del territorio, portando con sé la storia e la tradizione di Prepotto in ogni calice.

La storia di Ronco dei Pini

L’azienda agricola Ronco dei Pini di Prepotto (UD), fondata su valori di passione e dedizione, si è sempre distinta per il suo impegno verso la qualità e il rispetto delle tradizioni locali. Ogni bottiglia di Sauvignon riflette una storia di amore per la terra e per la viticoltura, rendendo ogni degustazione un’esperienza memorabile.

