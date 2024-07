Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere la seconda edizione dell'”Escursione in Barca tra le Risorgive del Timavo“, un progetto ambizioso promosso dall’Airsac Europa e sostenuto dalla L.R. 21, finalizzato alla valorizzazione del territorio attraverso il turismo culturale.

Un progetto per la valorizzazione del territorio

L’Associazione Airsac Europa, conosciuta per il suo impegno nella promozione culturale e turistica, ha lanciato questa iniziativa per esplorare e divulgare le bellezze nascoste del Friuli Venezia Giulia. Collaborazioni con enti pubblici e privati rendono possibile l’organizzazione di eventi che celebrano la storia e la natura di questa regione.

Dettagli dell’escursione

Le escursioni si terranno dal 26 giugno al 15 settembre 2024, guidando i partecipanti attraverso un viaggio indimenticabile nel cuore del golfo di Trieste. L’itinerario include tappe presso luoghi storici e naturali di grande fascino, come le Falesie di Duino e gli allevamenti di mitili a Sistiana.

Un’esperienza immersiva nel cuore del golfo di Trieste

L’avventura inizia al Villaggio del Pescatore, dove i partecipanti sono accolti con un caffè prima di imbarcarsi su natanti appositamente equipaggiati. Durante la navigazione lungo la costa, si ammirano le maestose Falesie di Duino e il Castello che domina il panorama marino, offrendo scenari mozzafiato ideali per gli appassionati di fotografia.

Alla scoperta del Timavo

Il percorso prosegue con la risalita del Fiume Timavo, famoso per le sue risorgive e la ricca vegetazione che lo circonda. Gli escursionisti hanno l’opportunità di sbarcare presso la Chiesa di San Giovanni in Tuba, dove attori in costume conducono i visitatori in un viaggio attraverso secoli di storia locale.

Immersione nella natura e nella storia

L’escursione non si limita alla bellezza paesaggistica, ma offre anche una profonda immersone nella storia e nella cultura della regione. I partecipanti possono rilassarsi e riflettere sulle esperienze vissute durante il ritorno a Marina Timavo, porto di partenza e arrivo del tour.

Informazioni utili e prenotazioni

Per coloro interessati a partecipare, è necessario prenotare anticipatamente presso Ticket Point Trieste, situato in Galleria Rossoni. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di Ticket Point Trieste o contattando direttamente via email. Questa escursione rappresenta un’opportunità unica per esplorare le bellezze naturali e storiche del Bacino dell’Alto Adriatico, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Concludendo, l'”Escursione in Barca tra le Risorgive del Timavo” si conferma non solo come un evento turistico di grande impatto economico per la regione, ma anche come un’occasione imperdibile per i visitatori desiderosi di scoprire i tesori nascosti della costa adriatica.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook