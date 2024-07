Arrivano i canguri rossi al Parco Zoo di Lignano Sabbiadoro

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro è lieto di annunciare l’arrivo di due splendidi esemplari di canguri rossi, Marlow e Tilly. Questi marsupiali, tra i più grandi del pianeta e originari dell’Australia, affascinano i visitatori con la loro curiosità e dinamismo.

Canguri rossi: caratteristiche uniche

I canguri rossi sono noti per il loro comportamento unico: i cuccioli, al momento della nascita, sono minuscoli, ciechi e senza peli, e trovano il marsupio materno seguendo una traccia di saliva lasciata dalla madre. A circa un anno, i giovani canguri diventano indipendenti e da adulti possono raggiungere una velocità di 60 chilometri all’ora. In caso di pericolo, comunicano colpendo il terreno con le zampe posteriori, creando un segnale d’allarme udibile a lunga distanza. Durante il periodo riproduttivo, i maschi competono tra loro con pugni e calci, un comportamento affascinante da osservare.

Le attività educative del parco

Il Parco Zoo Punta Verde non si limita ad ospitare meravigliose creature come Marlow e Tilly. Infatti, offre una vasta gamma di attività educative e coinvolgenti per i visitatori. Tra queste, spiccano gli incontri ravvicinati con animali di diverse specie, dalle giraffe ai lemuri, dalle testuggini delle Seychelles al popolare bradipo Fips. Queste esperienze interattive non solo rendono unica la visita allo zoo, ma promuovono anche la consapevolezza e la protezione della natura.

Passeggiate all’imbrunire

Le “Passeggiate all’imbrunire” rappresentano un’altra attrazione imperdibile, offrendo la possibilità di esplorare il parco in tranquillità e silenzio, ammirando specie affascinanti come i leopardi delle nevi, i puma, le linci e i panda rossi. Il prossimo appuntamento per questa suggestiva esperienza è fissato per giovedì 4 luglio, una data da segnare sul calendario.

Impegno per la conservazione

Il direttore dello zoo, Maria Rodeano, sottolinea l’importanza delle iniziative del parco per la conservazione della natura. “Attraverso l’organizzazione no profit, le quote di partecipazione alle varie attività vengono interamente devolute a progetti di ricerca e salvaguardia, contribuendo alla conservazione di molte specie minacciate di estinzione“, spiega Rodeano.

Keeper-talk

Un’altra attività molto amata dai visitatori sono i keeper-talk, incontri gratuiti durante i quali i guardiani del parco condividono interessanti curiosità sugli animali di cui si prendono cura quotidianamente. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le attività offerte, è possibile visitare il sito ufficiale del Parco Zoo Punta Verde all’indirizzo www.parcozoopuntaverde.it.

Con Marlow e Tilly, il Parco Zoo Punta Verde arricchisce ulteriormente la sua offerta, invitando tutti a scoprire la bellezza e la varietà del mondo animale in un ambiente educativo e coinvolgente.

