Premio “Campionissimi” ad Attilio Tesser, la Triestina celebra il suo tecnico

L’ex tecnico rossoalabardato Attilio Tesser è stato insignito del prestigioso premio “Campionissimi”. Un onore che celebra la sua carriera e il legame indissolubile con la Triestina. L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha partecipato alla cerimonia, lodando Tesser per le sue straordinarie conquiste sportive.

Un riconoscimento di grande prestigio

Il premio “Campionissimi” è noto per onorare personaggi di altissimo livello nel mondo dello sport. Attilio Tesser è stato selezionato per il suo contributo significativo alla Triestina e per aver regalato emozioni indimenticabili ai tifosi. Durante la cerimonia, Roberti ha espresso gratitudine agli organizzatori per aver scelto un personaggio di tale spessore umano e professionale.

Tesser ha allenato la Triestina dal 2003 al 2005 e nella passata stagione, creando un legame profondo con la squadra e i suoi tifosi. La sua carriera è costellata di successi, tra cui quattro promozioni dalla serie C alla serie B con Novara, Cremonese, Pordenone e Modena. Questo record testimonia la sua competenza e il suo impegno nel mondo del calcio.

Il camp estivo di San Giovanni

Oltre alla premiazione, l’assessore Roberti ha sottolineato l’importanza del camp estivo organizzato a San Giovanni. Questo evento rappresenta una splendida opportunità per i giovani di avvicinarsi al calcio in un ambiente sano e divertente. Roberti ha evidenziato come molti di questi ragazzi potrebbero coltivare la loro passione per tutta la vita, con la speranza che qualcuno possa emergere come futuro campione della Nazionale italiana.

Un augurio per il futuro

Concludendo il suo intervento, Roberti ha augurato a Tesser di raggiungere nuovi traguardi, elogiando la sua professionalità e il suo spessore umano. Il riconoscimento ottenuto da Tesser non è solo un tributo alla sua carriera, ma anche un incoraggiamento per il futuro del calcio italiano, che necessita di talenti e figure di riferimento.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook