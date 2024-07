CODROIPO – Dal 22 al 26 luglio, la cittadina di Codroipo si trasformerà nel palcoscenico di un’esperienza educativa unica: il Campus estivo organizzato dal CeFAP, in collaborazione con Slow Food, dedicato al tema “Cibo, Cultura e Sostenibilità“. Rivolto ai giovani dal quinto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, l’evento si propone di formare le nuove generazioni sui principi dell’agricoltura sostenibile e dell’importanza della biodiversità.

Dal campo alla tavola: un percorso educativo immersivo

Il programma del Campus è concepito come un viaggio educativo che segue il ciclo di vita delle piante, dall’inizio con la semina fino alla tavola, dove i colori e i sapori della terra si trasformano in piatti deliziosi. Laboratori pratici introdurranno i giovani partecipanti alla semina e alla cura delle piante, insegnando loro le necessità di luce, acqua e nutrienti per una crescita sana. Un punto culminante dell’esperienza sarà la raccolta delle piante, come la lavanda, che verrà poi confezionata per creare sacchetti profumati, arricchendo così il lato sensoriale dell’esperienza.

La tradizione mediterranea in tavola

Nella cucina del Campus, i prodotti agricoli coltivati dai partecipanti diventeranno protagonisti di piatti semplici e gustosi, preparati seguendo la ricca tradizione mediterranea e regionale. L’attenzione per la decorazione con fiori edibili non sarà solo un tocco estetico, ma un modo per esplorare ulteriormente la biodiversità e la versatilità degli ingredienti locali.

Educazione alimentare e nutrizione

Oltre alla pratica agricola e culinaria, il Campus del CeFAP offrirà discussioni approfondite sulle proprietà nutrizionali degli alimenti e sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e sostenibile. Attraverso attività ludiche e educative, i giovani partecipanti non solo acquisiranno conoscenze pratiche, ma svilupperanno anche abilità di presentazione e comunicazione.

Agenti di cambiamento per un futuro sostenibile

L’iniziativa mira a creare una nuova consapevolezza tra i giovani sui valori della sostenibilità e della cura dell’ambiente. Con un programma organizzato dalle 8.00 alle 14.00 per un totale di 30 ore di formazione, i partecipanti non solo diventeranno esperti di agricoltura sostenibile, ma anche promotori attivi di stili di vita sani e responsabili nelle loro comunità e famiglie.

Un campus che trasforma sapere in azione

Il Campus estivo del CeFAP a Codroipo si presenta come un’opportunità educativa significativa, dove la teoria si fonde con la pratica per formare i futuri custodi della sostenibilità. Attraverso l’esplorazione della terra, la scoperta dei sapori e la promozione di un’alimentazione consapevole, i partecipanti non solo impareranno, ma si trasformeranno in agenti di cambiamento, pronti a diffondere conoscenza e pratiche per un mondo più sano e sostenibile.

