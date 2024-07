UDINE – Questo luglio, la vivacità di Udine si concentrerà in un luogo emblematico: piazza XX Settembre. Dal 5 al 26 luglio, la piazza nel cuore del centro storico diventerà il fulcro della città, ospitando un evento innovativo e coinvolgente per tutte le età. “Vivila!”, promosso da Idea Srl in collaborazione con APU Old Wild West e con il supporto del Comune di Udine e di Mega Intersport, trasformerà radicalmente lo spazio pubblico.

Un paradiso per gli appassionati di basket

APU OWW installerà due mezzi campi da basket in Piazza XX Settembre, trasformandola in un autentico playground cittadino. Questi campi saranno accessibili a tutti, offrendo non solo la possibilità di giocare ma anche di interagire con i professionisti della pallacanestro locale. Durante l’evento, sono previsti talk e sessioni di gioco con i giocatori e le giocatrici di APU e APU Women, permettendo agli appassionati di vivere da vicino l’esperienza sportiva.

Punto di aggregazione e socialità

Accanto ai campi da basket, Idea Srl, nota per l’organizzazione della Udine Cocktail Week, inaugurerà un chiosco temporaneo. Aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 18, il chiosco diventerà un punto di aggregazione per eventi, talk e momenti musicali, arricchendo ulteriormente l’atmosfera della piazza.

L’area circostante sarà trasformata in un’oasi di relax, fornita di arredi urbani dal Comune di Udine, invitando i cittadini a rilassarsi e socializzare in uno dei luoghi più iconici della città.

Un’opportunità per i commercianti locali

L’evento non solo rivitalizzerà Piazza XX Settembre, ma coinvolgerà attivamente i pubblici esercizi udinesi. Il chiosco della Udine Cocktail Week sarà gestito a rotazione da sei diversi esercenti del centro storico, offrendo ai cittadini una varietà di esperienze gastronomiche e sociali. Questo progetto innovativo mira a valorizzare non solo lo spazio pubblico ma anche l’offerta commerciale locale, promuovendo la diversità e la vitalità della zona.

L’Inaugurazione e il supporto di Mega Intersport

L’inaugurazione ufficiale di “Vivila!” il 5 luglio alle ore 18, vedrà la partecipazione del professor Mauro Ferrari come ambassador dell’evento, simbolo di eccellenza e innovazione nel panorama friulano e internazionale. Il supporto di Mega Intersport, main sponsor dell’evento, sottolinea l’importanza di questo connubio tra sport, comunità e città, consolidando il legame tra i vari attori coinvolti.

Un nuovo inizio per Piazza XX Settembre

Il Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive e turismo Alessandro Venanzi sottolinea l’importanza di restituire centralità a Piazza XX Settembre, un punto cruciale nel tessuto urbano di Udine. Questo evento rappresenta un primo passo verso il recupero dell’anima della piazza e il suo ritorno a essere un luogo vitale e dinamico della città.

