Pordenone: preparativi per i concerti estivi al parco San Valentino

Con l’arrivo di luglio, Pordenone si prepara ad accogliere alcuni dei nomi più attesi nel panorama musicale internazionale. Il 33° Pordenone Blues Festival e il Pordenone Live festival animeranno il Parco San Valentino con una serie di concerti indimenticabili. Tuttavia, per consentire lo svolgimento degli spettacoli, sono necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Modifiche alla viabilità

Dal 1 al 4 luglio, l’area nord del Parco San Valentino sarà chiusa dalle 8:00 alle 19:00 per consentire l’allestimento del palco e delle attrezzature necessarie. L’accesso verso l’area sud sarà garantito solo nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00 di ogni giornata di spettacolo, attraverso una corsia delimitata. Queste misure sono cruciali per preparare l’ambiente prima dell’inizio di ogni evento musicale.

Impatto sulla circolazione Stradale

Le giornate dell’8, 9 e 10 luglio vedranno esibirsi i Rival Sons, i Placebo e Alice Cooper, con significativi impatti sulla viabilità circostante. Saranno istituiti divieti, obblighi, limitazioni e prescrizioni alla circolazione stradale per garantire la sicurezza e il buon esito degli eventi. In particolare, ci sarà un divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 00:00 alle 01:00 del giorno successivo in via Interna e nell’area di parcheggio vicino all’Auditorium Concordia e all’Istituto ITST Sandro Pertini.

Divieti e limitazioni specifiche

Durante gli eventi, sarà vietata la sosta con rimozione negli stalli antistanti l’Istituto I.S.T. Kennedy e nel tratto compreso tra le intersezioni con le strade via San Quirino e via Amendola. Queste restrizioni saranno in vigore dalle 17:00 all’01:00 del giorno successivo all’evento. È importante per gli automobilisti e i residenti adottare misure alternative per evitare inconvenienti.

Indicazioni per gli automobilisti

Gli automobilisti diretti ai concerti sono invitati a seguire attentamente le indicazioni sul luogo, che includono deviazioni e modifiche temporanee alla viabilità. È consigliabile pianificare con anticipo il percorso e considerare l’uso dei mezzi pubblici per evitare congestioni e ritardi. Le informazioni dettagliate sulle modifiche stradali sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Pordenone e sui canali social dell’evento.

